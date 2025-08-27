Döbbenet: leaszfaltozták a síneket, majd kisiklott egy villamos Oroszországban – fotó

Kisiklott egy villamos szerdán Jekatyerinburgban, de egyáltalán nem olyan körülmények között, mint ahogy a legtöbb esetben történik egy ilyen baleset. A villamosvezető meglepve tapasztalta menet közben, hogy egyszer csak eltűnnek a sínek a jármű elől. Pontosabban a sínek a helyükön voltak, csak éppen leaszfaltozták azokat a munkások, akik éppen útfelújítást végeztek – írja a Meduza cikke alapján a hvg.hu.

A villamos kisiklott, a környéken pedig megbénult a közlekedés a történtek miatt.

In Yekaterinburg, a streetcar derailed after city workers accidentally paved over the tracks during the night.#Russia pic.twitter.com/RdQ0kdOpAK — unusual Russia ? ? ?? (@strangerussia) August 27, 2025

Az útépítő cég azzal védekezett, hogy technikai probléma történt, és jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot a városvezetéssel a kártérítéssel, valamint a pálya helyrehozatalával kapcsolatban.