dpatop - 25 August 2025, Hamburg: Firefighters are extinguishing a fire in an industrial area in the port of Hamburg. Several explosions occurred after a fire broke out in a warehouse on an industrial estate in Hamburg. Photo: Bodo Marks/dpa (Photo by Bodo Marks/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Bodo Marks/picture alliance via Getty Images

Több száz tűzoltót kellett bevetni a robbanás után a kikötőben tomboló lángok ellen Hamburgban - videó

Infostart / MTI

Tűzoltók százait mozgósították hétfőn a hamburgi kikötőben tomboló lángok megfékezésére, a mentőszolgálatok szerint hárman sérültek meg a tűzben, amelyről azt még nem tudják, hogy mekkora anyagi kárt okozott.

A tűzoltóság szerint a lángok az észak-német város Vettel kerületében lévő egyik raktárban, egy ott parkoló járműből indulhattak ki. Az este folyamán sűrű fekete füstfelhő kígyózott Hamburg felett, és kisebb robbanások zaját is hallani lehetett. Dinitrogén-oxiddal, vagyis kéjgázzal teli, nyomás alatt lévő tartályok robbanhattak fel, ami miatt a lángoló törmelék messzire elszállt, további tüzeket okozva. Este az oltási munkálatok még zajlottak.

Lorenz Hartmann, a tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy mintegy 25 embert menekítettek ki a környékről.

A rendőrség szerint az A1-es jelű autópályát is le kellett zárni Norderelbe és Moorfleet között a törmelék miatt, aminek nyomán 12 kilométeres forgalmi torlódás keletkezett.

A hamburgi Németország legfőbb külkereskedelmi kikötőjének számít.

