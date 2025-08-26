Orosz gépek repkednek be Alaszka "látótávolságába" - a fogócska elindult

Egy hét alatt már a harmadik alkalommal figyeltek fel Alaszkában légtérsértő orosz gépre az amerikaiak. Mint a HVG.hu a CBS-re hivatkozva írja, a harmadik gépet vasárnap "zavarták haza" Alaszka partjaitól az Észak-Amerikai Légvédelmi Parancsnokság közleménye szerint.

Az érintett alaszkai partvidéket mind az Egyesült Államok, mind Kanada szigorúan őrzi. Igaz, hogy az "azonosítási zónában" tartózkodni még nem minősül fenyegetésnek, mégis amely gép oda belép, azonosítania kell magát a két "őrország" felé.

A légvédelmi parancsnokság vasárnap egy Il–20M-et, egy hidegháborús korszakból származó, az orosz hadsereg által üzemeltetett felderítő repülőgépet észlelt és követett nyomon az alaszkai azonosítási zónában. Az előző két alkalommal is ugyanezt a géptípust észlelték az amerikaiak.