Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét – jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök közölte, hogy Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is egyeztetnek „az orosz féllel való esetleges jövőbeni találkozóra való felkészülés részeként”.

A bejelentésre reagálva Demkó Attila az InfoRádióban jelezte, igazából Ukrajnának és Oroszországnak kellene leülnie és megállapodnia, de szerinte ehhez nem kerültek közelebb a háborús felek, és nem is optimista a béke esélyeit illetően. A Volodimir Zelenszkij által hangsúlyozott találkozó a szakértő szerint elsősorban Kijevnek fontos, hogy képben tartsa az amerikai vezetést az ukrán érdekekről, arról, hogy mi és miért nem elfogadható Ukrajnának.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők Program vezetője kiemelte, Donald Trump türelmetlen, mert békét akar minél gyorsabban, de mindkét háborús ország vezetése egyelőre inkább manőverezik.

„Most az a kérdés, hogy ki mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak. Mind a két ország nemet akar mondani, hiszen Ukrajna nem hajlandó kivonulni a Donbaszból, ez politikailag lehetetlen küldetés lenne Zelenszkij számára, de Oroszország is úgy érzi, hogy katonai téren még többet el tud érni.

Egyik fél sem siet a béke irányába, leginkább Donald Trump sietne, de meg kell küzdenie Kijevvel és Moszkvával is, hozzátéve, hogy a nagyobb akadály azért Moszkva”

– mondta mondta Demkó Attila.

A felvetésre, hogy amíg az oroszok haladnak előre, addig nem lesz megállapodás, a biztonságpolitikai szakértő jelezte, azért nem csak területekről szól a tárgyalás, de hozzátette, Donbaszt mindenképp el akarja foglalni az orosz hadsereg, mert szerinte Vlagyimir Putyin nem tudja eladni győzelemként a háborút, amíg Donbasz két fontos városa, Szlovjanszk és Kramatorszk nem kerül orosz kézbe. „Ilyen értelemben racionális, amit csinál, hiszen befele is el kell adni ezt az egész háborút, a lassan már négy év szenvedést, rengeteg pénzt” – mondta Demkó Attila.

Azt is hangsúlyozta azonban, hogy Volodimir Zelenszkijnek is el kell adnia ezt a háborút, mert 2022-ben Isztambulban már közel álltak a megegyezéshez, és most annál rosszabb helyzetből tárgyal Ukrajna. Az ukrán elnök szerinte most abban reménykedhet, hogy valamiért az oroszok mégsem tudják bevenni az egész Donbaszt. „Ez kevésbé racionális, de érthető” – tette hozzá.

Donald Trump egyelőre ultimátumot adott, majd másodlagos szankciókat vezetett be és újabbakkal fenyeget, de egyelőre nincs áttörés, Demkó Attila szerint ez az amerikai elnök tárgyalásai technikája, és szerinte az már eredmény, hogy elindult a legmagasabb szinten a párbeszéd a felek között, és úgy véli, ez a jövő, csak ennek nem lesz nagyon gyorsan eredménye. Donald Trump azt mondta, ha nincs eredménye, akkor két hét múlva meggondolom.

„Az Egyesült Államok ebből nem tud kivonulni, nem is akar kivonulni, de nyomást gyakorol a felekre”

– mondta a szakértő.

Demkó Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy Donald Trumpnak óvatosan kell bánnia az Oroszországgal szembeni további szankciókkal, mert ha megakadályozza az orosz olaj exportját, az olyan áremelkedéshez vezetne, ami rosszul érintené a republikánusokat a félidős választásokon. „A túl magas olajár belpolitikailag nem elfogadható Donald Trump számára, mert további inflációhoz vezetne, amikor eleve a vámok is okoznak bizonyos pénzromlást” – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők Program vezetője.