2025. augusztus 19. kedd Huba
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megemelhetik az orosz és az ukrán küldöttség szintjét a közvetlen kétoldalú tárgyalásokon, erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök - közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója keddre virradóra az orosz sajtóval.

A tájékoztatás szerint a felek támogatásukról biztosították az orosz-ukrán közvetlen tárgyalásokat.

"Ezzel kapcsolatban megvitatták azt az elképzelést, hogy meg kellene vizsgálni az ukrán és az orosz fél képviselői, vagyis azon képviselők szintjének emelését, akik részt vesznek a említett közvetlen tárgyalásokon" - mondta Usakov.

A Kreml tisztségviselője szerint a két elnök hajnali telefonbeszélgetése mintegy 40 percig tartott, Trump tájékoztatta Putyint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai ország vezetőjével folytatott tárgyalások eredményéről.

Az orosz vezető ismételten méltatta amerikai hivatali partnere személyes erőfeszítéseinek fontosságát az ukrajnai hosszú távú rendezéshez vezető megoldások keresésében. A múlt pénteki alaszkai tárgyalással kapcsolatban Putyin köszönetet mondott a vendégszeretetért, a csúcs jó megszervezéséért és a találkozó során elért előrelépésért az ukrán válság békés rendezése felé.

A két elnök a moszkvai tájékoztatás szerint megállapodott a szoros kapcsolattartás folytatásában az ukrajnai és egyéb aktuális nemzetközi és kétoldalú kérdésekben.

