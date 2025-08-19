Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

A tájékoztatás szerint a felek támogatásukról biztosították az orosz-ukrán közvetlen tárgyalásokat.

"Ezzel kapcsolatban megvitatták azt az elképzelést, hogy meg kellene vizsgálni az ukrán és az orosz fél képviselői, vagyis azon képviselők szintjének emelését, akik részt vesznek a említett közvetlen tárgyalásokon" - mondta Usakov.

A Kreml tisztségviselője szerint a két elnök hajnali telefonbeszélgetése mintegy 40 percig tartott, Trump tájékoztatta Putyint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai ország vezetőjével folytatott tárgyalások eredményéről.

Az orosz vezető ismételten méltatta amerikai hivatali partnere személyes erőfeszítéseinek fontosságát az ukrajnai hosszú távú rendezéshez vezető megoldások keresésében. A múlt pénteki alaszkai tárgyalással kapcsolatban Putyin köszönetet mondott a vendégszeretetért, a csúcs jó megszervezéséért és a találkozó során elért előrelépésért az ukrán válság békés rendezése felé.

A két elnök a moszkvai tájékoztatás szerint megállapodott a szoros kapcsolattartás folytatásában az ukrajnai és egyéb aktuális nemzetközi és kétoldalú kérdésekben.