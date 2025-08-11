ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Uniós főképviselő: a tagállamok támogatják az Egyesült Államoknak az igazságos békéhez vezető lépéseit

Infostart / MTI

Az uniós tagállamok külügyminiszterei rendkívüli tanácsülésükön támogatásukat fejezték ki az Egyesült Államok azon lépései iránt, amelyek igazságos békéhez vezetnek Ukrajnában - jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn.

Az uniós külügyi tanács rendkívüli, videókonferencia keretében tartott ülését követen az X-en közzétett üzenetében Kaja Kallas úgy fogalmazott: "a transzatlanti egység, Ukrajna támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás révén vethetünk véget a háborúnak, és akadályozhatjuk meg a jövőbeni orosz agressziót Európában".

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa további szankciók elfogadásán dolgozik Oroszországgal szemben, valamint Ukrajna katonai támogatásának, költségvetési szükségleteinek és az unióhoz való csatlakozási folyamatának fokozásán - tette hozzá üzenetében az uniós diplomácia vezetője.

Kaja Kallas vasárnap hívta rendkívüli tanácsülésre az uniós tagországok külügyminisztereit Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre meghirdetett találkozója előtt. Indoklása szerint szükséges az elengedhetetlen lépések megbeszélése, mivel "Európa alapvető érdekei forognak kockán".

2025. augusztus 11. 20:48
