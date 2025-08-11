Uniós főképviselő: a tagállamok támogatják az Egyesült Államoknak az igazságos békéhez vezető lépéseit

Az uniós külügyi tanács rendkívüli, videókonferencia keretében tartott ülését követen az X-en közzétett üzenetében Kaja Kallas úgy fogalmazott: "a transzatlanti egység, Ukrajna támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás révén vethetünk véget a háborúnak, és akadályozhatjuk meg a jövőbeni orosz agressziót Európában".

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa további szankciók elfogadásán dolgozik Oroszországgal szemben, valamint Ukrajna katonai támogatásának, költségvetési szükségleteinek és az unióhoz való csatlakozási folyamatának fokozásán - tette hozzá üzenetében az uniós diplomácia vezetője.

EU Foreign Ministers today expressed support for US steps that will lead to a just peace.



Meanwhile, we work on more sanctions against Russia, more military support for Ukraine and more support for Ukraine’s budgetary needs and accession process to join the EU. pic.twitter.com/pR4jLVQLWf — Kaja Kallas (@kajakallas) August 11, 2025

Kaja Kallas vasárnap hívta rendkívüli tanácsülésre az uniós tagországok külügyminisztereit Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre meghirdetett találkozója előtt. Indoklása szerint szükséges az elengedhetetlen lépések megbeszélése, mivel "Európa alapvető érdekei forognak kockán".