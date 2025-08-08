Tumultuózus helyzetek a határon – a német szaktárca szerint sem tartható sokáig a helyzet

Meghosszabbította Németország az ideiglenes határellenőrzést. A szigorítás "zászlóvivője" a kezdetektől Alexander Dobrindt belügyminiszter, természetesen a kancellár, Friedrich Merz jóváhagyásával. Az elmúlt hónapokban elsősorban a kancellár igyekezett "nyugtatni" a szomszédokat, hogy "átmeneti" intézkedésről van szó. Arra vonatkozóan, hogy az említett időszak, ennek jegyében pedig az elsősorban a határokon történő visszatoloncolás meddig tart, a szeptember végi időpont hangzott el.

A lengyel kormány nem sokkal később Németországnak hasonló intézkedéssel üzent, kezdetben azzal a közléssel, hogy a rendelet augusztus 5-ig lesz érvényben.

A hét elején azonban Marcin Kierwinski belügyminiszter a PAP hírügynökség szerint közölte, hogy az intézkedés hatálya október 4-ig tart,

Alexander Dobrindt német belügyminiszter erre hasonló bejelentéssel reagált. Az ARD közszolgálati televízió által ismertetett nyilatkozatában a konzervatív politikus közölte, hogy Németország még hosszabb időre kiterjeszti az ellenőrzéseket.

„Szeptember után is lesznek ellenőrzések és visszatoloncolások”

– fogalmazott a miniszter, aki a hosszabbítással kapcsolatban pontosabb időpontot már nem jelzett.

Az elmúlt hetekben több hír érkezett arról, hogy a lengyel-német határon tumultuózus helyzetek alakultak ki. Német beszámolók szerint a lengyel határőrök „különös gondossággal” ellenőrizték a Németországból érkezőket, köztük a gyermekes családokat, aki előszeretettel jártak, járnak a határhoz közel lévő lengyel piacokra.

Ami a számokat illeti, a varsói belügyminisztérium a napokban közzétett nyilatkozatában azt közölte, hogy júliusban csaknem 244 ezer embert és több mint 110 ezer járművet ellenőriztek a németországi határátkelőhelyeken. Ennek során 105 embertől tagadták meg a belépést Lengyelországba.

Utalás hangzott el arra is, hogy

Németország olyan menekülteket toloncol vissza Lengyelországba, akik korábban nem is jártak ott.

A német hatóságok, pontosabban a szövetségi rendőrség illetékesei szintén mérleget vontak. Az adatok szerint május 8. és július 31. között közvetlenül a határon 9500 személy belépését utasították el vagy pedig visszatoloncolták őket. Ugyanebben az időszakban 450 embercsempészt vettek ideiglenesen őrizetbe.

Három hónappal a német határok szigorításának megkezdése után a rendőrszakszervezet (GdP) továbbra is panaszkodik amiatt, hogy a határőr munkát végző rendőrökre rendkívüli terhek nehezednek.

A belügyminisztérium szerint a szigorított ellenőrzések kezdete óta 14 000-re nőtt a határokon szolgálatot teljesítő szövetségi rendőrök száma a korábbi 11 000-rel szemben. Ez a szövetségi rendőrség teljes személyzetének csaknem egyharmada.

A minisztérium azt ugyanakkor elismerte, hogy a kialakult helyzet hosszabb távon nem tartható fenn.