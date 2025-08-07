ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.97
usd:
339.86
bux:
102880.36
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Messinai-szoroson átívelő, Olaszországot Szicíliával összekötő függőhíd látványterve. Forrás:Twitter/italian
Nyitókép: Forrás:Twitter/italian

Száraz lábbal kelhet át Szicíliába

Infostart / MTI

A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette gazdasági és fejlesztési programbizottság szerdán bejelentette, hogy elfogadta az az olasz félszigetet Szicíliával összekötő híd végleges tervét, amely a világ legnagyobb függő szerkezete lesz, és költsége megközelíti a tizennégy milliárd eurót.

A gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság (Cipess) közleményben hangsúlyozta, hogy stratégiai jelentőségű infrastrukturális beruházásról van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára.

A Messinai-szoros két partja közötti híd építési költsége 13,532 milliárd euró, és az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít - olvasható a Cipess közlésében.

A dokumentum felidézi, hogy a projekt 1971 óta szerepel napirenden, de 2022-ben Giorgia Meloni kormánya indította újra.

A világ leghosszabb, 3300 méteres függőhídjának megvalósításáról van szó, amelyen a tervek szerint mindkét irányba többek között három-három sávos autóút, valamint vasútvonal vezet. Óránként hatezer jármű és napi kétszáz vonat áthaladásával számolnak.

A tervek szerint a híd óránkénti több mint kétszáz kilométeres erősségű szélnek is ellen tud állni, valamint a Richter-skála szerinti több mint hetes erősségű földrengésnek.

A híd calabriai és szicíliai oldalán további negyven kilométer bekötőútrendszert akarnak építeni, melyek a térség autósztrádáival teremtenek majd kapcsolatot.

A hajók áthaladását is biztosító hetvenkét méter magas szerkezet két hídfőjénél egy-egy, közel négyszáz méteres tartótornyot emelnek.

A Cipess hangsúlyozta, hogy a híddal egy időben fejlesztik a dél-olaszországi közlekedési hálózatot új nagysebességű vasútvonalak létrehozásával.

Matteo Salvini infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga kormánypárt vezetője azt mondta: a Cipess döntését kiindulási pontnak tartja a munkák elindításához.

Az építkezési munkák akár már október előtt megkezdődhetnek, mivel a Cipesst követően már csak a számvevőszéknek kell rábólintania a projektre. "Ha a munka minél előbb megindul, a műszaki szakértők számításai szerint a hídon 2032-ben vagy 2033-ban lehet majd első alkalommal áthaladni" - jelentette ki Salvini.

A miniszter emlékeztetett, hogy jelenleg a calabriai Villa San Giovanni és a szicíliai Messina közötti átkelés komphajókkal történik, ami járművel vagy vasúttal, legalább két és három óra közötti időt vesz igénybe, de van amikor többet. A hídon keresztül tizenöt perc alatt meg lehet majd tenni az utat.

A Liga politikusa szerda este és csütörtökön a híd szicíliai és calabriai kiindulópontján személyesen mutatja be a tervezet részleteit. Matteo Salvini az építkezés miatti kisajátítás ellen tiltakozó helyi föld- és ingatlantulajdonosokkal is találkozik.

A környezetvédő szervezetek, közöttük a Legambiente, a Greenpeace, a WWF a kormány "költséges hazárdjátékának" nevezték a híd megépítését. A legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL szerint az országnak más, a hídnál sokkal fontosabb közmunkákra van szüksége.

Kezdőlap    Külföld    Száraz lábbal kelhet át Szicíliába

híd

környezetvédelem

szicília

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál

Egyelőre marad a rémálom és a fokozott balesetveszély Székesfehérvárnál
Állandósultak a torlódások és továbbra is balesetveszélyes az M7-es autópályát a 8-as és a 63-as úttal összekötő székesfehérvári körforgalom környéke. Készült egy terv egy jelzőlámpás turbó körforgalomra, de a sebességkorlátozáson és az autópálya lehajtósávjának meghosszabbításán kívül egyelőre nem történt semmi.
 

Előkapta a szerszámát egy autós Csepelen, elfogta a rendőrség

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Belendült az Epstein-ügy vizsgálata, Bill Clintont is beidézték

Nyolc volt igazságügyminiszter mellett Bill és Hillary Clintont is beidézték az Epstein-ügy kongresszusi vizsgálatában – az amerikai képviselőház republikánus többsége új lendületet adott a pedofíliával és emberkereskedelemmel vádolt milliárdos, valamint befolyásos kapcsolatai feltárásának.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Miért ugrotta át a McLaren a Ferrarit és a Red Bullt? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.07. csütörtök, 18:00
Tóth Tamás
a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek

Kiderült, miért pokoli fáradt mostanában – meglepő felfedezést tettek

Egy nagyszabású brit genetikai kutatás nyolc olyan génterületet azonosított, amelyek összefüggésbe hozhatók a krónikus fáradtság szindrómával (ME/CFS). A felfedezés megerősíti a betegek által gyakran jelzett fertőzés utáni tünetkezdetet, és áttörést jelenthet a diagnosztika és kezelés fejlesztésében. A szakértők szerint ezzel végre tudományos alapokra helyezhető egy régóta stigmatizált és elhanyagolt betegség – számolt be a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk

Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk

Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Trump and Putin to meet in coming days, Kremlin aide says

Expectations for a ceasefire between Moscow and Kyiv are muted, despite the US president's threat of sweeping sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 10:51
A Kreml is megszólalt: jöhet az orosz-amerikai csúcstalálkozó
2025. augusztus 7. 09:50
Albán tengerparton mentett életett a magyar rendőr
×
×
×
×