Száraz lábbal kelhet át Szicíliába

A gazdasági és fenntartható fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság (Cipess) közleményben hangsúlyozta, hogy stratégiai jelentőségű infrastrukturális beruházásról van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára.

A Messinai-szoros két partja közötti híd építési költsége 13,532 milliárd euró, és az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít - olvasható a Cipess közlésében.

A dokumentum felidézi, hogy a projekt 1971 óta szerepel napirenden, de 2022-ben Giorgia Meloni kormánya indította újra.

A világ leghosszabb, 3300 méteres függőhídjának megvalósításáról van szó, amelyen a tervek szerint mindkét irányba többek között három-három sávos autóút, valamint vasútvonal vezet. Óránként hatezer jármű és napi kétszáz vonat áthaladásával számolnak.

A tervek szerint a híd óránkénti több mint kétszáz kilométeres erősségű szélnek is ellen tud állni, valamint a Richter-skála szerinti több mint hetes erősségű földrengésnek.

A híd calabriai és szicíliai oldalán további negyven kilométer bekötőútrendszert akarnak építeni, melyek a térség autósztrádáival teremtenek majd kapcsolatot.

A hajók áthaladását is biztosító hetvenkét méter magas szerkezet két hídfőjénél egy-egy, közel négyszáz méteres tartótornyot emelnek.

A Cipess hangsúlyozta, hogy a híddal egy időben fejlesztik a dél-olaszországi közlekedési hálózatot új nagysebességű vasútvonalak létrehozásával.

Matteo Salvini infrastrukturális és közlekedési miniszter, a Liga kormánypárt vezetője azt mondta: a Cipess döntését kiindulási pontnak tartja a munkák elindításához.

Az építkezési munkák akár már október előtt megkezdődhetnek, mivel a Cipesst követően már csak a számvevőszéknek kell rábólintania a projektre. "Ha a munka minél előbb megindul, a műszaki szakértők számításai szerint a hídon 2032-ben vagy 2033-ban lehet majd első alkalommal áthaladni" - jelentette ki Salvini.

A miniszter emlékeztetett, hogy jelenleg a calabriai Villa San Giovanni és a szicíliai Messina közötti átkelés komphajókkal történik, ami járművel vagy vasúttal, legalább két és három óra közötti időt vesz igénybe, de van amikor többet. A hídon keresztül tizenöt perc alatt meg lehet majd tenni az utat.

A Liga politikusa szerda este és csütörtökön a híd szicíliai és calabriai kiindulópontján személyesen mutatja be a tervezet részleteit. Matteo Salvini az építkezés miatti kisajátítás ellen tiltakozó helyi föld- és ingatlantulajdonosokkal is találkozik.

A környezetvédő szervezetek, közöttük a Legambiente, a Greenpeace, a WWF a kormány "költséges hazárdjátékának" nevezték a híd megépítését. A legnagyobb olasz szakszervezet, a CGIL szerint az országnak más, a hídnál sokkal fontosabb közmunkákra van szüksége.