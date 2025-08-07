Sejtik, mi okozta a szörnyű himalájai katasztrófát – videó

Az észak-indiai Uttarakhand állam Dharali nevű falvában négy ember meghalt, több mint ötvennek továbbra sincs nyoma, miután kedden sáros víz és törmelék árasztotta el a települést. Az indiai médiumok által közzétett felvételeken látni lehetett, amint a turisták által látogatott Dharaliban a sáros áradat embereket és házakat sodor magával. A hatóságok röviddel később közölték, hogy az árvizet egy hatalmas zápor okozta, a szakértők azonban úgy vélik, egy gleccsertó ömlött ki.

P. K. Dzsosi, az újdelhi Dzsaváharlál Nehru egyetem kutatója azt mondta, hogy a szerencsétlenséget egy moréna (gleccserek vagy mozgó jégtakaró által szállított, lerakott kőzettörmelék) leomlása okozta, amely addig visszatartotta a gleccserolvadásból származó vizet. Hozzátette, hogy a település feletti gleccser talajában instabil üledékes rétegek voltak, de a hótakaró miatt nem lehet műholdképek segítségével ellenőrizni a törmelék forrását.

?? INDE : Catastrophe dans l'Himalaya. Des crues subites ont entraîné une coulée de boue massive sur le village de Dharali, faisant au moins 4 morts et une centaine de disparus. Des militaires ont été dépêchés sur place pour secourir des rescapés (ministre d'État de la Défense). pic.twitter.com/T4NAUV2opv — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 5, 2025

Szafi Ahszan Rizvi, az országos katasztrófavédelmi hivatal tanácsadója szintén úgy véli, hogy a tragédia oka a fluvioglaciális kőzet (az olvadó jég alatti folyó által lerakott réteges üledékek) megcsúszása lehetett.

Szandip Tanu Mandal, az újdelhi Mobius Foundation civilszervezet gleccserkutatója szintén a gleccsertó túlcsordulását feltételezi, amelyet az olvadás és a sok csapadék okozott. A kutató, reagálva a hatóságok közlésére, azt mondta: az árvíz előtt esett csapadék mennyisége bármennyire sok volt, a völgybe lezúduló vízhez képest jelentéktelen.

Az általános felmelegedés miatt a megközelítőleg kétmilliárd ember vízszükségletét biztosító himalájai gleccserek minden korábbinál gyorsabban olvadnak, előre nem látható és óriási károkat okozó katasztrófák veszélyének kitéve a lakosságot – figyelmeztettek a tudósok.