2025. augusztus 7. csütörtök
Az előző napi felhőszakadásban elmosott út helyreállításán dolgoznak az észak-indiai Uttarakhand állambeli Uttarkasi körzetben fekvő Kjarkban 2025. augusztus 6-án. Az innen északra, ugyanebben a körzetben fekvő Dharali egy részét elmosta az árvíz, a himalájai településen legalább négy ember életét vesztette, mintegy száz pedig eltűnt.
Nyitókép: MTI/EPA/Radzsat Gupta

Sejtik, mi okozta a szörnyű himalájai katasztrófát – videó

Infostart / MTI

Indiai szakértők szerint feltehetően az éghajlatváltozás miatti gleccserolvadásból származó víz hirtelen elszabadulása okozta a héten történt himalájai árvizet.

Az észak-indiai Uttarakhand állam Dharali nevű falvában négy ember meghalt, több mint ötvennek továbbra sincs nyoma, miután kedden sáros víz és törmelék árasztotta el a települést. Az indiai médiumok által közzétett felvételeken látni lehetett, amint a turisták által látogatott Dharaliban a sáros áradat embereket és házakat sodor magával. A hatóságok röviddel később közölték, hogy az árvizet egy hatalmas zápor okozta, a szakértők azonban úgy vélik, egy gleccsertó ömlött ki.

P. K. Dzsosi, az újdelhi Dzsaváharlál Nehru egyetem kutatója azt mondta, hogy a szerencsétlenséget egy moréna (gleccserek vagy mozgó jégtakaró által szállított, lerakott kőzettörmelék) leomlása okozta, amely addig visszatartotta a gleccserolvadásból származó vizet. Hozzátette, hogy a település feletti gleccser talajában instabil üledékes rétegek voltak, de a hótakaró miatt nem lehet műholdképek segítségével ellenőrizni a törmelék forrását.

Szafi Ahszan Rizvi, az országos katasztrófavédelmi hivatal tanácsadója szintén úgy véli, hogy a tragédia oka a fluvioglaciális kőzet (az olvadó jég alatti folyó által lerakott réteges üledékek) megcsúszása lehetett.

Szandip Tanu Mandal, az újdelhi Mobius Foundation civilszervezet gleccserkutatója szintén a gleccsertó túlcsordulását feltételezi, amelyet az olvadás és a sok csapadék okozott. A kutató, reagálva a hatóságok közlésére, azt mondta: az árvíz előtt esett csapadék mennyisége bármennyire sok volt, a völgybe lezúduló vízhez képest jelentéktelen.

Az általános felmelegedés miatt a megközelítőleg kétmilliárd ember vízszükségletét biztosító himalájai gleccserek minden korábbinál gyorsabban olvadnak, előre nem látható és óriási károkat okozó katasztrófák veszélyének kitéve a lakosságot – figyelmeztettek a tudósok.

Kezdőlap    Külföld    Sejtik, mi okozta a szörnyű himalájai katasztrófát – videó

árvíz

india

gleccser

éghajlatváltozás

olvadás

További tartalmak
