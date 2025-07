Hollandia vadászgépeket küld Lengyelországba

A Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint Brekelmans hétfőn levélben tájékoztatta a holland parlament alsóházát, a Tweede Kamert arról, hogy a holland repülőgépek bevetése egy Norvégiával közös küldetés keretében valósul meg Oroszország elrettentése és a NATO-szövetségesek területének védelme céljából.

A miniszter egyelőre nem árulta el, hogy Hollandia 46 darab F-35-ös vadászgépéből hány vesz részt a szeptember 1. és december 1. között tervezett műveletben, ugyanakkor közölte, hogy a légijárműveket ballisztikus rakéták és drónok fenyegetése elleni védekezésre, valamint a NATO lengyelországi székhelyű, Ukrajnát támogató és kiképző létesítményének őrzésére fogják használni. A misszió célja az Ukrajnába szánt kulcsfontosságú katonai felszerelések védelme - emelte ki.

For the security of the Netherlands, it is important we help defending NATO's eastern flank.



From September onwards, Dutch F-35s will patrol NATO airspace from Poland, in close cooperation with Norway.



This keeps Russia at bay and protects supply lines to Ukraine.