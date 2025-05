Erős földrengés rázta meg Krétát

Erős, a Richter-skála szerinti 6,1-es földrengés rázta meg Görögország környékét csütörtök reggel, az epicentruma Kréta legnagyobb városától, Irákliontól 56 kilométerre, észak-északkeletre volt - közölte az athéni Nemzeti Obszervatórium Geodinamikai Intézete.

Az Euronews híradása szerint a 6 óra 19 perckor bekövetkezett rengés érezhető volt az Égei-tengeri szigeteken és a görög szárazföld egyes területein is, intenzitása és időtartama Hanía és Réthimno városában volt a legnagyobb, de még Athénból is érkeztek miatta bejelentések - írja a hvg.hu.

?? | Security cameras captured the moment a M6.1 earthquake hit the city of Heraklion, in the Greek island of Crete.



A strong earthquake with a M of 6.1 struck off the northern coast of Crete, early Thursday morning, May 22, 2025, at 6.19 AM local time.#σεισμος #earthquake pic.twitter.com/fE5ARKTfqf