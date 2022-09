Gálik Zoltán: emlékezetes lesz a temetés, III. Károly határozott király lesz

Uralkodása 71. évében csütörtökön elhunyt II. Erzsébet brit uralkodó.

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban péntek reggel elmondta, hihetetlen hosszú és intenzív uralkodás volt az övé, csak XIV. Lajosé volt hosszabb.

"Amikor kezdett, a II. világháború után voltunk, egy egészen más helyzet volt, más volt a nemzetközösség, az Egyesült Királyság, mint amit maga után hagyott. Az ő uralkodása alatt sikerült megőrizni az egységet, a központi szerepet, az összetartó szerepet, amit egy királynak a modern korban be lehet tölteni. Ne felejtsük el, neki a birodalmon belül főleg ceremoniális szerepei voltak" - ecsetelte Gálik Zoltán.

Ugyanakkor a monarchia nagyon fontos kapocs is 54 ország, nemzet között, és mint a szakértő rámutatott, 15 országban államfő is volt II. Erzsébet.

"Egy nagyon szolgálatkész, határozott, egész életét a feladatnak szentelő uralkodóról volt szó" - összegzett.

A gyászfolyamat

Az uralkodóházat övező botrányok mentén is szerinte sikerült megőriznie a királyi család elismertségét, amely jelenleg is 85 százalékos. De arra is rámutatott, hogy fia, III. Károly népszerűsége mindössze 54 százalékos, ami részben annak köszönhető, hogy a család botrányai rajta csapódtak le.

Gálik Zoltán szerint emlékezetes lesz II. Erzsébet temetése, több százezren fogják leróni kegyeletüket.

10-11 napos gyász lesz, ami a Szent Pál Székesegyházban megemlékezéssel kezdődik pénteken.

A királynő holtteste jelenleg a skóciai Edinburgh Szent György Székesegyházában fekszik, onnan fog átkerülni a Westminsterbe.

"A gyászidőszakot zárja majd a temetés" - mondta még Gálik Zoltán.

Annak ellenére, hogy brit belpolitikai válság van - új kormány lépett hivatalba Boris Johnson lemondása és Liz Truss hivatalba lépése után -, a parlamenti ülésszakot is felfüggesztik most, és csak a gyászidőszak végén kezdik újra.

Az utódlás

A zászlók félárbócon lesznek majd, csak III. Károly királysága kihirdetésekor vonják fel.

A sport- és kulturális események elmaradnak, a bankok zárva tartanak, az egyéb magáncégek maguk dönthetnek, az államiaknál központi a döntés.

III. Károly esetében aktív és harcias pozíció felvételét látja Gálik Zoltán.

"Sok dologban nyilvánult meg, amiben hercegként megnyilvánulhatott, királyként nem teheti meg, politikai kérdésekben is" - példázta.

III. Károly sok jótékonysági alapítvány vezetője, és sokat foglalkozik a klímahelyzettel is. "Lehet, hogy be fogja vinni ezt a királyságába is" - zárta gondolatait Gálik Zoltán.

