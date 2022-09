Gálik Zoltán: példátlan válságot örökölt Liz Truss – vízióval kell előállnia

InfoRádió – Aréna - Gálik Zoltán

Gálik Zoltán szerint Liz Truss olyan gazdasági válságot örököl, ami példátlan az elmúlt nemcsak években, évtizedekben, hanem akár évszázados visszatekintésben is, kivéve a háborús helyzeteket. Az Egyesült Királyság nagyon rossz helyzetben van mind a gazdasági növekedési adatok, mind a gazdasági egyensúlyi adatok tekintetében, ráadásul az energiaárak emelkedése is példátlan, ami sokak számára megélhetési válságot okozhat, egy nagyon széles réteg elszegényedéséhez vezethet – emelte ki a Corvinus docense.

Az új brit miniszterelnöknek ráadásul nemcsak ezt kell megoldania. Meg kell küzdenie Skócia függetlenségi törekvéseivel, de az egészségügyi rendszer is problémákkal küzd, nem utolsó sorban pedig az ukrajnai válsággal is szembe kell néznie Liz Trussnak.

A legsürgetőbb az infláció és az energiaválság kérdése lehet. Miután az Egyesült Királyságban hihetetlenül megnőttek az energiaárak, Liz Truss várhatóan a napokban bejelenti majd az új energiacsomagját – tette hozzá Gálik Zoltán.

Nagy-Britanniában a felső határ, amelyet az energiaipari szabályozó hatóság, az Ofgem negyedévente állapít meg, jelenleg rekordmagasságú, évi 1971 font háztartásonként, de ezt következő kiigazításkor feljebb fogják vinni, és az 5000 fontot is meghaladhatja jövő év elejére, amit az emberek nem fognak tudni kifizetni és óriási elszegényedéshez vezethet. A szakértő meglátása szerint az új miniszterelnöknek nagyon összetett programot kell majd meghirdetnie, "egy vízióval kell előállnia, amit egy nagyon erős stratégiával kell majd összekapcsolnia, amit elfogadnak az emberek".

A másik nagyon fontos feladata, hogy ne csak az egyéneket, ne csak a családokat, hanem a vállalkozásokat is támogassa valamilyen mértékben – tette hozzá az egyetemi docens. Így szerinte a csomag, ami Liz Truss be fog jelenteni, valószínűleg maximalizálni fogja az energiaárakat, illetve segíteni fogja a kis- és középvállalkozásokat, amihez rengeteg pénzre lesz szükség. A nagy kérdés, hogy ezt honnan és hogyan lehet előteremteni, hiszen a brit költségvetési egyensúly is fölborult – körülbelül 10-13 százalék között van a GDP-arámyos hiány –, ami hatalmas kiadásokat jelent és az államadósság további növekedéséhez vezethet. Gálik Zoltán jelezte,

az Egyesült Királyság államadóssága 85, más számítások szerint már 90 százalék fölött is van, ami nagyon gyorsan 100 százalékra emelkedhet.

Miközben ráadásul adót is akarnak csökkenteni.

Gálik Zoltán úgy véli, hogy Liz Truss a kínálat oldali közgazdaságnak, a monetarizmusnak az eszközeivel próbál majd operálni, noha sokan azt mondják, ez nem lesz elég. Végeredményében mindenhez hozzá kell majd nyúlnia.

Arra a kérdésre, hogy milyen konzervatív gazdaságpolitikai megoldás férhet bele, amikor az energiár egy piaci kérdés – és nem a politika szokta befolyásolni –, a szakértő azt válaszolta, hogy az egyik megoldás az árstop bejelentése lehetne, de ebben az esetben a nagykereskedelmi árat kell befagyasztani, kompenzálva majd azokat a cégeket, amelyek emiatt veszteséget fognak termelni.

„Nem kell fukarkodni majd a jelzőkkel, a stratégiákkal, mert tényleg az 1933-as gazdasági világválság szintjén jelentkező problémákat kell megoldania,

és ez hosszú évtizedekig meghatározhatja majd a brit gazdaság helyzetét” – fogalmazott Gálik Zoltán.

Mint mondta, természetesen a brit kormányban sem láthatják, hogy a mostani nemzetközi helyzet csak átmeneti, vagy most már mindig ilyen „rossz idők” lesznek. Példaként említette az ukrajnai konfliktust, ami napról napra változik, de az egyértelmű hogy rövid távon, hónapokon belül nem fog megoldódni, inkább években mérhető majd az, mire a piacok megnyugodhatnak.

Ráadásul az Európai Unió kulcsfontosságú szereplő, annak ellenére, hogy a britek kiléptek – emelte ki. Az EU a saját energetikapolitikája átalakításán dolgozik, ami akár közös beszerzéseket is jelentene, ami a hagyományos utak felváltását, az orosz gáztól való függőség diverzifikációját jelenti, ami a világpiaci árat is fogja mozgatni az elkövetkezendő időkben. Tehát ezeknek a hatásoknak az Egyesült Királyság ki lesz téve úgy is, hogy nem EU-tag – magyarázta Gálik Zoltán.

