Két héten belül eltemetik II. Erzsébetet

Koporsójának Londonba érkeztét követően várhatóan négy napon át róhatják le kegyeletüket a britek a Westminster Hallban: utoljára húsz éve került sor hasonló eseményre ennek a történelmi épületnek falai közt, amikor is az anyakirálynét ravatalozták fel ugyanitt. Akkor 200 ezer ember mondott végső búcsút neki itt - írja a BBC.

II. Erzsébet koporsója megemelt ravatalra kerül, melynek mind a négy sarkában

a királyi háztartás szolgálatában álló katonák

posztolnak majd. A Buckingham palotából lassú gyászmenet kíséri majd a koporsót a Westminster Hallba, melyben ott vonulnak majd a királyi család tagjai, valamint a különböző katonai alakulatok is.

Így ravatalozzák fel

A néhai II. Erzsébet alattvalói is figyelemmel kísérhetik a menetet London utcáin, de tévéközvetítés is segít majd nekik abban, hogy osztozhassanak a királyi gyászban. A koporsóra a Royal Standard néven ismert lobogót fektetik majd, amelyen az angol népet szimbolizáló három arany oroszlán mellett az ír hárfa és a skót vörös oroszlán is láthatók. A Westminster Hallban a koporsóra helyezik majd a koronát, az országalmát és a jogart is. Amint ez megtörtént, egy rövid szertartást követően megnyitják a termet a nagyközönség előtt.

A gyászmise két héten belül lesz sor a Westminster apátságban: a pontos dátumról a Buckingham palota ad majd tájékoztatást.

Az apátság ad otthont a királyi család legfontosabb eseményeinek: itt koronázták meg II. Erzsébetet, és itt fogadott örök hűséget férjének, Fülöp hercegnek. Uralkodói gyászmisére ugyanakkor nem került sor az apátságban a XVIII. század óta, bár az anyakirályné gyászszertartására itt került sor.

Ágyútalpon viszik koporsóját az apátságra

A szertartásra a világ vezetőit is várják a királyi család tagjai mellett, valamint a korábbi miniszterelnökök és vezető brit politikusok jelenléte is várható az eseményen. A királynő koporsóját ágyútalpon szállítják az apátságba: a királyi haditengerészet ágyútalpját utoljára akkor használták ilyen célokra, mikor Lord Mountbattent, Fülöp unokaöccsét temették 1979-ben.

A királynő koporsóját a királyi család tagjai is kísérik

majd a menetben várhatóan.

A szertartást valószínűleg David Hoyle, Westminster dékánja fogja tartani, a prédikációt pedig Justin Welby, Canterbury érseke fogja tartani.

Liz Truss miniszterelnököt felkérhetik, hogy olvassa fel a szentleckét.

A Szent György-kápolnában helyezik örök nyugalomra

A gyászszertartást követően a királynő koporsóját gyalogos menetben viszik az apátságtól a Wellington Arch-hoz, a londoni Hyde Park sarkánál, mielőtt halottaskocsival Windsorba vinnék. A királynő koporsója aznap délután teszi meg végső útját a windsori kastélyban található Szent György-kápolnához. A Szent György-kápolnában a királyi család tagjai gyászszertartáson vesznek részt. A kápolnában többször tartottak királyi esküvőt, temetést vagy keresztelőt, Harry herceg itt házasodott meg, és itt volt Fülöp herceg gyászmiséje.

Végül a királynő koporsóját leeresztik a királyi sírboltba, majd a Szent György-kápolnában található VI. György király emlékkápolnában temetik el.

Nyitókép: Pexels