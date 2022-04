Szakértő: ki fog forrni a közös V4-válasz az orosz energiafüggőség kihívására

A Danube Institute kutatási igazgatója szerint a visegrádi országok képesek lesznek arra, hogy felülemelkedjenek az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos véleménykülönbségükön, és megőrizzék az egységüket; Bendarzsevszkij Anton erről a V4-ek múltjáról és jövöjéről rendezett budapesti konferencia után beszélt érdeklődésünkre.

"Optimista vagyok a V4-működéssel kapcsolatban, ez egy sikertörténet. Azok a célok, amelyek az együttműködés kezdetén meg voltak fogalmazva, egész hamar teljesültek:

a szovjet rendszer alól felszabadult országok minél hamarabb legyenek a nyugati intézményrendszer tagjai (EU, NATO)

infrastrukturális és gazdasági projektek után néztek."

Vannak olyan sikeres csoportok szerinte Európában (Nordic, Benelux) és másutt is a világon, amelyek sikeresen lépnek fel és felismerhetők, ilyen az "Amerikában és Kelet-Ázsiában is felismerhető" V4.

"Ez pedig egyértelmű siker, hiszen van egy olyan közép-európai csoport, amely Európa egyik legerősebb gazdasági motorja, és amely egyébként

ha összeadjuk a négy tag gazdasági teljesítményét, a G20-ban is helye lenne"

– mutatott rá Bendarzsevszkij Anton.

Úgy látja, a V4 teljesítménye és brandje olyan erős, amelyen érdemes dolgozni a jövőben is.

De mit hozhat a jövő, miközben az ukrajnai háború megítélésében különbségek vannak?

"Lesz jövő. Az Oroszország által Ukrajnában indított háború pontosan olyan kihívás, amelyre közös választ kell adni, és erre a közös válaszra ez a négy ország alkalmas lesz. Négy országból három határos is Ukrajnával, tehát közvetlenül érintett a háborúban. Ennek van biztonságpolitikai oldala és lesz egy gazdasági oldala is, hiszen az elhúzódó háború, az élelmezési válság kérdései nagyon komolyan fogják érinteni a mi térségünket is, nem bújhatunk el. Ráadásul jelentkezik az energiafüggőség veszélye, gyakorlatilag az összes visegrádi ország különböző mértékben, de függ az orosz energiahordozóktól. A függőség csökkentése közös feladat lesz" – összegzett a Danube Institut kutatási igazgatója.

