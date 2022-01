Koronavírusosan is dolgozniuk kell az ápolóknak Ausztráliában

Az államban 2500 ápolónak kell jelenleg karanténban lennie betegsége miatt, sokukat azonban pozitivitásuk ellenére osztják be műszakba: a The Guardian ausztrál kiadását több nővér is megkereste azzal, hogy úgy kell munkájukat végezniük, hogy pozitív kollégákkal dolgoznak együtt. A régió állami kórházai kisebb települések mellett Sydney-ben működnek.

A lapnak nyilatkozó ápolók arról számoltak be, hogy feletteseik szóban tájékoztatták őket arról, hogy a tünetmentes és védőfelszerelést viselő kollégáiknak nem lesz kötelező karanténban maradniuk, felvehetik a munkát. Ennek ellenére többen is beszámoltak arról, hogy egyértelműen tünetes. köhögő, tüsszögő ápolók mellett kell dolgozniuk.

Beteg lát el beteget

Egy Sydney-ben található állami kórházban a koronavírusos ápolók csak a koronavírusos betegeket ellátó osztályokon dolgozhatnak, más kórházakból azonban olyan értesüléseket szerzett a lap, hogy negatív teszttel rendelkező ápolókkal érintkezve,

nem koronavírusos betegek ellátásban is részt vesznek

a pozitív dolgozók.

"Isten segítse meg azt, aki nem koronavírussal érkezik most kórházba. Úgy tűnik, mindent feladunk, nagyon kétségbe vagyok esve. Olyan ez, mint egy cirkusz: koronavírusos betegek látnak el betegeket" – fogalmazott egy dolgozó.

Szembemennek a protokollal

Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó protokollokat az elmúlt napokban lazították az államban: ez lehetővé teszi azt, hogy a szoros kontaktnak számító egészségügyi dolgozók egy hét izolációt követően visszatérhessenek a munkába, ha nincsenek tüneteik és szükség lenne munkájukra.

A pozitív tesztet produkálókat azonban továbbra sem engedhetnék dolgozni.

A nevük titokban tartását kérő ápolók azt is elmondták, hogy az intézmények vezetői nem hivatalosan hozták meg a döntéseket, más esélyük ugyanakkor nincs, mivel a pozitív dolgozók nélkül az osztályok nem tudnának tovább működni.

Új-Dél-Walesben kritikusan alacsony az egészségügyi dolgozók száma, ezért a vezetők azt kérték a dolgozóktól, ne vegyenek ki szabadságot, illetve extra pénzjuttatással igyekeznek meggyőzni őket arról, hogy a régióban maradjanak. Kormányzati oldalról azt igyekszik sugallni Ausztrália, hogy minden rendben van a dolgozók létszámával, ám ezek a hírek nem erről tanúskodnak.

Orosz rulettet játszanak

Az ápolók és szülésznők szövetségének főtitkára, Brett Holmes azzal vádolta a hatóságokat, hogy túlságosan optimista képet mutatnak az egészségügyi rendszer állapotáról.

"Azzal, hogy megpróbáljuk a potenciálisan beteg és fertőző személyzetet a kórházakba kényszeríteni, mindenkit veszélynek tesz ki"

– mondta, ellenezve a kezdeményezést.

Holmes hozzátette, hogy a gyakorlat azzal a kockázattal jár, hogy a koronavírust kórházban lévő, veszélyeztetett betegek között terjesztik, amivel orosz rulettet játszanak, hiszen a betegek belehalhatnak a vírusba. Olaszország is küzd 26 ezer egészségügyi dolgozó hagyta ott az olasz ellátórendszert a koronavírus-járvány kezdete óta azért, mert nem akart eleget tenni az oltási kötelezettség követelményének. Mindezen túl jelenleg 13 ezer dolgozó koronavírus-fertőzött. 48 ezer olyan munkavállalót azonban, aki korábban csak határozott idejű szerződéssel dolgozott az egészségügyben, most határozatlan időre vettek fel, így van utánpótlás.

