Ausztrália kijelölte, kikre nem vonatkoznak a Covid-szabályok

A kritikus fontosságú üzletágakban dolgozók közül azoktól, akik nem találkoznak vásárlókkal, rövidebb izolációt követelnek meg az ausztrálok: a teherautó-sofőrök, az éjszakai árulfeltöltők, a logisztikai központok vagy egyes gyárak dolgozói az érintettek a változásban. Azok, akik pozitív teszteredményt vagy tüneteket produkálnak, nem mehetnek vissza dolgozni.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök szerint a tervek közt az is szerepel, hogy a légi közlekedésben és esetleg a vendéglátásban is életbe léptessenek hasonló változtatást, egyelőre azonban csak az élelmiszer-ellátási lánc, valamint a sürgősségi szolgáltatások terén változtattak – írja a The Guardian.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy

az omikron arra kényszeríti az országot, hogy ilyen módon éljen túl, a másik válaszreakció ugyanis a lezárások ismételt bevezetése lehetne.

Az új szabályokat az ausztrál egészségvédelmi főbizottság is jóváhagyta: a testület az államok egészségügyi vezetőiből és az ausztrál tisztifőorvosból, Paul Kelly professzorból áll.

Kelly elmondta, hogy a Coles és a Woolworths áruházakkal folytatott vasárnapi megbeszélések arra mutattak rá, hogy

30-50 százalék közt van a betegállományba került dolgozók aránya,

így pedig nem tudnak működni ezek az áruházláncok.

"Ez észszerű lépés, amely nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé az átvitel csökkentésének szükségessége és a munkaerő káros elvesztése közötti egyensúlyozás kialakításában, megfelelő intézkedés" – mondta Kelly.

A vendéglátóipar és más vállalkozások irányából érkező nyomással kapcsolatban Morrison azt mondta, hogy a kormány lépésről lépésre fog változtatni.

"Ahogy az esetszámok emelkednek, az elkerülhetetlenül hatással lesz a munkaerőre, ezért arra törekszünk, hogy maximalizáljuk azok számát, akik továbbra is tudnak dolgozni" – fogalmazott Morrison.

Az országban megkezdődött az öt év fölött gyermekek oltása, illetve a tervek szerint februártól jelenléti oktatásra állnak vissza az iskolákban.

