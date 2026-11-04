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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kapitány István: egy nap alatt 93 milliárd forint

Infostart / MTI

Egy nap alatt 93 milliárd forintnyi finanszírozási igény érkezett az EXIM megújított Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogramjára, ezzel az igények az első napon lefedték a teljes rendelkezésre álló keretet – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerdán Facebook-oldalán.

Bejegyzésében a miniszter kiemelte, a program kedvező finanszírozással segíti a magyar vállalkozások exportcélú beruházásait, a külföldi értékesítéshez szükséges kapacitások bővítését, a technológiai fejlesztéseket és a nemzetközi versenyképesség erősítését.

Ismertette, a beérkezett mintegy 100 finanszírozási igény több mint fele zöld és fenntarthatósági célú beruházásokhoz kapcsolódik. A korszerűbb, energiahatékonyabb működés nemcsak a vállalkozások költségeit csökkentheti, hanem a nemzetközi versenyképességüket is erősítheti - hangsúlyozta.

Szerinte a kiemelkedő érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar vállalkozások készen állnak a fejlesztésekre, és nagy az igény a külföldi terjeszkedést segítő, kedvező hitelekre.

Hozzátette, azon dolgoznak, hogy a fejlesztési tervekből valódi beruházások, azokból pedig növekvő export, és új külföldi üzleti lehetőségek szülessenek a magyar vállalkozások számára.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kapitány István: egy nap alatt 93 milliárd forint

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