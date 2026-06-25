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Dunakeszi, 2026. június 22.Javításra váró vasúti jármûvek a dunakeszi jármûjavítóban 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

A Dunakeszi járműjavító dolgozói mást mondanak, mint Vitézy Dávid

Infostart
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A közlekedési és beruházási miniszter szerdai beszámolója alatt olyasvalaki is hozzászólt, aki konkrétan a járműjavító dolgozója, és más megvilágításba helyezi a tárcavezető bejelentését.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében bejelentette, hogy újraindult az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavítóban, ahol egy éve állt a munka, A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása szerinte hosszabb időt vesz majd igénybe.

Vitézy Dávid egyúttal azt is jelezte, hogy bár ez nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik. Ráadásul a DJJ fizetésképtelensége miatt eddig nem tudott megbízható partner lenni. Ennek azonban vége, a MÁV a járműjavító mögé állt és ennek köszönhetően a beragadt IC- és hálókocsik forgalomba állítása újrakezdődhet.

A miniszter posztja alatt azonban a Dunakeszi Járműjavító egyik dolgozója a felvázoltaktól eltérő információkat fogalmazott meg hozzászólásában – vette észre az Index. Az üzem munkavállalója azt írta:

„Nem akarok ünneprontó lenni, de a fővizsga eddig is ment, szinte folyamatosan. Mi vagyunk leállítva, az egyiptomi részleg – tehát a gyár „fele” dolgozik, és a többiek fizetett időkereten várjuk, hogy visszadolgozhassuk a várakozást. Legyünk már teljesen hitelesek!”

A lapnak más forrás is megerősítette, hogy a gyártás és a fővizsgáztatás eddig is zajlott, csak a beszerzés vált nehézkessé. Az „egyiptomi részleg” az Észak-Afrikai országnak szánt 1350 darabos személykocsi-megrendelésen dolgozna, amelyet eredetileg az orosz Transmashholdinggal közösen teljesítettek volna, és amely azután lehetetlenült el, hogy az Európai Unió az orosz-ukrán háború miatt szankciókat vetett ki az orosz partnerre.

A Transmashholding ezután kiszállni kényszerült a projektből, a Dunakeszi Járműjavítónak pedig továbbra is teljesítenie kellett a nagyszabású szerződésből rá háruló feladatokat – ezt azonban csak jelentős veszteséggel tudta folytatni.

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Kezdőlap    Belföld    A Dunakeszi járműjavító dolgozói mást mondanak, mint Vitézy Dávid

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