A piacon szinte már mindenki beárazta – ekkora kamatcsökkentés jöhet ma

Az elemzők szerint kamatcsökkentésről dönthet mai ülésén a Monetáris Tanács, a többség inkább óvatosabb kamatvágásra számít. A részletekről Beke Károly beszélt az InfoRádióban. A Portfolio elemzője szerint az elmúlt hetek folyamatait figyelembe véve csak az a kérdés, hogy mennyivel csökkentik az alapkamatot a mai ülésen. Arra számít, hogy a lehető legkisebb ütemű kamatvágás jön, ami valószínűleg 25 bázispontos csökkentést jelent, vagyis

6 százalékra csökkenhet az alapkamat.

Ugyanakkor egyes elemzők reálisnak és egyben szükségesnek is tartanának akár egy 50 bázispontos kamatcsökkentést is. Vélhetően ez a két javaslat kerül a Monetáris Tanács elé. A többség szerint az óvatosabb, kisebb kamatcsökkentés mellett döntenek majd az illetékesek.

Beke Károly a mostani lehetséges kamatcsökkentés legfőbb előzményeként említette meg, hogy az utóbbi időben a forint folyamatosan erős maradt, sőt még erősödött is az előző, májusi kamatdöntés óta. Továbbá az infláció a vártnál alacsonyabban alakult májusban. Előzetesen arra számítottak az elemzők, hogy a 2,1 százalékos érték egy kicsit emelkedik majd, ehhez képest 1,8 százalékra csökkent. A harmadik fontos befolyásoló tényező pedig az, hogy a nemzetközi hangulat is javult az elmúlt napokban, ugyanis a közel-keleti háború kapcsán reális esély van a tűzszünetre.

Beke Károly szerint ugyanakkor az iráni helyzet még nem teljesen oldódott meg, nagyon törékeny a bizalom. Hozzátette: még az előző hétvégén is arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások alakulása erősen kérdéses. Összességében azonban az említett tényezők mind abba az irányba mutatnak, hogy a Monetáris Tanács csökkenteni fogja ma a kamatot. Mivel csökken a bizonytalanság, az infláció pedig továbbra is alacsonyan, a jegybank célsávja alatt van és közben tartósan erős a magyar valuta,

a döntéshozókat abba az irányba terelheti a környezet, hogy enyhítsenek a monetáris kondíciókon.

A forint hétfőn erősebben ingadozott az elmúlt időszakhoz képest, de a Portfolio elemzője szerint ennek semmilyen komolyabb hatása nem lesz a mai kamatdöntésre. Mint mondta, egy napi árfolyammozgás érdemben nem befolyásolja a döntéshozókat. Emlékeztetett, hogy az elmúlt egy hónapban majdnem 2 százalékkal erősödött a forint az euróval szemben, egy év alatt pedig 12,5 százalékos erősödést ért el a magyar deviza, így a hétfői kisebb ingadozás nem tekinthető számottevő fejleménynek.

Természetesen azt sem lehet teljesen kizárni, hogy ma elmarad a kamatdöntés. Ugyanakkor ez Beke Károly szerint jókora meglepetés lenne a piac számára.

Ha nem lenne kamatcsökkentés, vélhetően ismét erősödésnek indulna a forint. Az elemző szerint azonban a jelenlegi helyzetben ezt inkább elkerülné a Monetáris Tanács.

Beke Károly úgy fogalmazott, a kamatcsökkentést már nagyrészt beárazták a piacon. Éppen ezért azt gondolja, ha a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatvágás történik a mai ülésen, akkor az nem fog érdemi hatást okozni a piacon, sem a forint árfolyamában, sem esetleg az állampapírpiacon.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.