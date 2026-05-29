storm over the lake Balaton-Hungary
Nyitókép: Remedios/Getty Images

Egész Európa a Balatonra irigykedhet

Infostart / MTI

A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards „Best Family Destination in Europe” díját, amely nemzetközi visszaigazolása annak, hogy a Balaton ma már Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát turisztikai desztinációja – közölte a VisitBalaton365.

A VisitBalaton365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos desztinációfejlesztési munkájának köszönhetően nemcsak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismertté a nemzetközi turisztikai piacon. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi négyévszakos turisztikai kínálatát – írták a közleményben.

Az International Travel Awards 2015 óta ismeri el a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor kiemelkedő szereplőit. Az iparág egyik rangos nemzetközi elismerésének számít, mellyel a magas színvonalú szolgáltatásokat, az innovatív megoldásokat és a kiemelkedő vendégélményt díjazza világszerte. A nyerteseket nemzetközi szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályázatok közül. A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít - ismertették.

A Balaton térsége ma már a strandolás mellett kulturális, aktív- és ökoturisztikai élmények széles választékát kínálja a családok számára. A várak, múzeumok, látogatóközpontok, kalandparkok, állatparkok és természetközeli attrakciók egész évben látogathatók, miközben a Balaton-felvidék és a Kis-Balaton természeti értékei különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak minden korosztály számára – emelték ki.

A régió egyik legnagyobb erőssége a biztonságos, családbarát környezet és a minőségi szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A nyári szezonban a minősített szálláshelyek és a strandok kiemelt szerepet kapnak, ez utóbbiaknál a „Kék Hullám Zászló” rendszer garantálja a minőségi szolgáltatást, miközben a VisitBalaton365 koordinációjával a térség egyre inkább egész éves desztinációvá válik – fogalmazott a VisitBalaton365.

Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a turizmus és vendéglátás magyarországi helyzetéről, prioritásairól beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Érdekes összehasonlítást tett a pincérek budapesti és londoni keresete között.
Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Csütörtökre virradóra ismét egymásnak támadtak a felek Iránban, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel a tőzsdéken. Ázsia után Európában is estek a piacok, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Délután aztán arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez, melynek hatására az olajár lefordult, az amerikai tőzsdéken pedig többnyire pozitív hangulat volt látható.

Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

