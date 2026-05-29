Egész Európa a Balatonra irigykedhet

A VisitBalaton365 által benevezett régió az elmúlt évek tudatos desztinációfejlesztési munkájának köszönhetően nemcsak nyári üdülőhelyként, hanem egész évben elérhető családi élménytérként vált ismertté a nemzetközi turisztikai piacon. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi négyévszakos turisztikai kínálatát – írták a közleményben.

Az International Travel Awards 2015 óta ismeri el a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor kiemelkedő szereplőit. Az iparág egyik rangos nemzetközi elismerésének számít, mellyel a magas színvonalú szolgáltatásokat, az innovatív megoldásokat és a kiemelkedő vendégélményt díjazza világszerte. A nyerteseket nemzetközi szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályázatok közül. A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít - ismertették.

A Balaton térsége ma már a strandolás mellett kulturális, aktív- és ökoturisztikai élmények széles választékát kínálja a családok számára. A várak, múzeumok, látogatóközpontok, kalandparkok, állatparkok és természetközeli attrakciók egész évben látogathatók, miközben a Balaton-felvidék és a Kis-Balaton természeti értékei különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak minden korosztály számára – emelték ki.

A régió egyik legnagyobb erőssége a biztonságos, családbarát környezet és a minőségi szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A nyári szezonban a minősített szálláshelyek és a strandok kiemelt szerepet kapnak, ez utóbbiaknál a „Kék Hullám Zászló” rendszer garantálja a minőségi szolgáltatást, miközben a VisitBalaton365 koordinációjával a térség egyre inkább egész éves desztinációvá válik – fogalmazott a VisitBalaton365.