Mellbevágó hekkárak a Balatonnál

Jelentős árkülönbségekkel indul a hekk-szezon a Balaton északi partján - írja a veol.hu.

A felmérés adatai alapján a legmagasabb árakkal Balatonalmádiban találkozhatnak a nyaralók, ahol a sült hal dekánkénti ára eléri a 130 forintot.

Alsóörsön ugyanezért a termékért 90 forintot,

míg Balatonfüreden – a kedvezőbb árfekvésű egységekben – 80 forintot kérnek az eladók.

Egy átlagosnak számító, 40–50 dekagrammos adag esetében az eltérés már kétezer forint feletti különbséget is jelenthet a végösszegben, így Balatonalmádiban egy nagyobb hal ára az 5-6 ezer forintot is meghaladhatja.

Bár a keszeg sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát kínál, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét.

A kereskedők tapasztalatai alapján a drágulás ellenére a kereslet változatlanul erős a hagyományos strandételek iránt.

