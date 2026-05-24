Mellbevágó hekkárak a Balatonnál

Jelentős árkülönbségekkel indul a hekk-szezon a Balaton északi partján - írja a veol.hu.
A felmérés adatai alapján a legmagasabb árakkal Balatonalmádiban találkozhatnak a nyaralók, ahol a sült hal dekánkénti ára eléri a 130 forintot.
Alsóörsön ugyanezért a termékért 90 forintot,
míg Balatonfüreden – a kedvezőbb árfekvésű egységekben – 80 forintot kérnek az eladók.
Egy átlagosnak számító, 40–50 dekagrammos adag esetében az eltérés már kétezer forint feletti különbséget is jelenthet a végösszegben, így Balatonalmádiban egy nagyobb hal ára az 5-6 ezer forintot is meghaladhatja.
Bár a keszeg sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát kínál, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét.
A kereskedők tapasztalatai alapján a drágulás ellenére a kereslet változatlanul erős a hagyományos strandételek iránt.
Fotónk illusztráció.