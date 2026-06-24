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Christopher Donahue tábornok, az amerikai hadsereg európai és afrikai mûveleti térségének parancsnoka nyilatkozik az amerikai haderõ fekete-tengeri helyõrségén tett látogatásán a romániai Konstanca melletti Mihail Kogalniceanu légi támaszponton 2025. november 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Itt az ígért nagy amerikai katonai átalakítás első lépése

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Távozik posztjáról Christopher Donahue tábornok, az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének európai és afrikai parancsnoka, aki egyúttal a NATO szárazföldi erőinek parancsnoka is volt.

Az amerikai katonai vezetés részéről kedden megjelentetett információk szerint a négycsillagos tábornok július 2-án adja át a parancsnokságot eddigi helyettesének Christopher Norrie altábornagynak.

A hadügyminisztériumból származó információk szerint Donahue a tárcavezető kérésére kezdeményezte nyugállományba vonulását.

A lépés egybeesik Pete Hegseth azon bejelentésével, amelyet a NATO miniszteri szintű múlt heti tanácskozásán tett, miszerint

a Pentagon fél évig tartó felülvizsgálatot indít európai erőinél.

Az amerikai szárazföldi hadseregen belül megfontolás tárgya az is, hogy az Európában és az Afrikában állomásozó csapatok parancsnoki pozícióját ne tábornok, hanem altábornagy töltse be, amely alacsonyabb rendfokozat.

Az utóbbi mintegy másfél évben kéttucat tábornok hagyta el a hadsereget, vagy vonult nyugállományba a hadvezetés azon törekvésével párhuzamosan, hogy csökkenjen a négycsillagos tábornokok száma.

Christopher Donahue-t az amerikai haderő egyik legtöbb harctéri tapasztalattal rendelkező tábornokaként emlegetik, aki 2021. augusztusában az afganisztáni kivonulás alatt a 82. légiszállítású hadosztály parancsnokaként biztosította a kabuli nemzetközi repülőteret, ahonnan aztán az evakuációs folyamat során az amerikai állampolgárok mellett több tízezer afgánt is kimenekítettek.

Az összességében sokat bírált kivonulás idején a Christopher Donahue által végzett munkát elismerés övezte mind demokrata, mind republikánus pártiak részéről. Hivatalosan a tábornok volt az utolsó amerikai katona, aki 2021. augusztus 30-án elhagyta Afganisztánt, amikor a repülőtérről utolsóként felszállt amerikai C-17-es katonai repülőgép lépcsőjére lépett.

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