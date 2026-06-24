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A kanadai Ismael Konét ápolják a 2026-os labdarúgó-világbajnokság B csoportja második fordulójának Kanada-Katar mérkõzésén a vancouveri BC Place stadionban 2026. június 18-án. Kanada 6-0-ra gyõzött. A kanadai válogatott középpályása súlyos bal lábszártörést (sípcsont- és szárkapocscsont-törést) szenvedett.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Timothy Matwey

Megkapta büntetését a Koné lábát eltörő katari futballista

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Öt mérkőzésre szóló eltiltást kapott a katari Asszim Madibo, akit súlyos sérülés okozásáért állítottak ki a Kanada elleni mérkőzésen, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon.

Madibo olyan durván próbálta szerelni Ismaël Konét a 6-0-s kanadai sikerrel zárult múlt csütörtöki összecsapáson, hogy a hazai játékosnak eltörött a bal lábszára, és azóta már meg is műtötték.

A nemzetközi szövetség fegyelmi bizottságának mostani döntése fellebbezhető.

A súlyos sérülés okozása után Madibo, valamint a katari sportminiszter meglátogatta Konét a vancouveri kórházban.

Kanada Svájc, míg Katar Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára a szerdán (ma), a vb utolsó csoportkörében. Katarnak csak győzelem esetén marad esélye a kiesés elkerülésére.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megkapta büntetését a Koné lábát eltörő katari futballista

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