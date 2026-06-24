Megkapta büntetését a Koné lábát eltörő katari futballista

Madibo olyan durván próbálta szerelni Ismaël Konét a 6-0-s kanadai sikerrel zárult múlt csütörtöki összecsapáson, hogy a hazai játékosnak eltörött a bal lábszára, és azóta már meg is műtötték.

A nemzetközi szövetség fegyelmi bizottságának mostani döntése fellebbezhető.

A súlyos sérülés okozása után Madibo, valamint a katari sportminiszter meglátogatta Konét a vancouveri kórházban.

Kanada Svájc, míg Katar Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára a szerdán (ma), a vb utolsó csoportkörében. Katarnak csak győzelem esetén marad esélye a kiesés elkerülésére.