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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon, néhány 20 ezer forintos bankjeggyel.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét – megszólalt a vizsgálóbizottság vezetője

Infostart / MTI

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség Fonyódon. Az ügyben létrehozott ideiglenes bizottság elnöke megerősítette, hogy szerdán őrizetbe vették Hidvégi Józsefet, a város volt fideszes polgármesterét.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a nyomozás a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött színlelt szerződések miatt indult. Két embert már letartóztattak az ügyben, ma pedig újabb két személyt hallgattak ki gyanúsítottként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt - közölték. Egyiküket őrizetbe is vették, akinek kezdeményezik a letartóztatását - tették hozzá. További részteleket nem közölt a rendőrség a folyamatban lévő nyomozás érdekeire hivatkozva.

Németh Helga, a fonyódi önkormányzat képviselő-testületének független tagja, az ügyben létrehozott ideiglenes bizottság elnöke megerősítette, hogy a pár napja letartóztatott két személy egyike a városüzemeltetési társaság azóta leváltott vezetője volt, a szerdán őrizetbe vett személy pedig Hidvégi József, Fonyód volt fideszes polgármestere.

Németh Helga elmondta: többen már az önkormányzati választásokat követően kezdeményezték egy vizsgálóbizottság létrehozását, amely átnézi a város előző öt évének gazdasági ügyeit. Mivel a testület ezt nem szavazta meg, a város pénzügyi bizottságának tagjai vállalták, hogy ideiglenes bizottságként lefolytatják a vizsgálatot szakemberek bevonásával – ismertette az előzményeket.

A mintegy 150-300 millió forintnyi közpénz hűtlen kezelését felvető, 70 oldalas vizsgálati anyagot tavaly év végén terjesztették az önkormányzat képviselőtestülete elé, amely nem fogadta el azt, és feljelentést sem akart tenni az ügyben – közölte Németh Helga. Ezért az ideiglenes bizottság maga tett feljelentést.

Az elindult nyomozás során kiderült, hogy már több névtelen feljelentést is kapott az ügyről a rendőrség - mondta az önkormányzati képviselő, aki szerint „még csak most kezd dőlni a dominósor, a történtek nagyobb összegeket és több embert is érinthetnek”.

Erdei Barnabás, a dél-balatoni város jelenlegi fideszes polgármestere – aki a korábbi ciklusban alpolgármester volt – az MTI-nek úgy fogalmazott: „sajnálatos és csúnya ügy, ami a városban megtörténhetett”. Hozzátette, a rendőrség neki sem ad tájékoztatást a büntetőeljárás részleteiről. Hangsúlyozta, a városüzemeltetési társaság volt vezetőjét a letartóztatását követően azonnali hatállyal visszahívták, és a hét elején új vezetőt neveztek ki a városgazdálkodási cég élére, így a város köztereinek, strandjainak fenntartásáért felelő cég továbbra is zökkenőmentesen látja el a feladtát.

A Népszava számolt be arról elsőként, hogy a múlt héten 30 napra letartóztatásba helyezte a kaposvári bíróság a városüzemeltetési cég ügyvezetőnőjét és egyik rokonát a somogyi főügyészség indítványa alapján. A vádhatóság társtettesként, különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsította meg az ügyvezetőt, társa esetében mindezek mellett a pénzmosás gyanúja is felmerült. Ehhez az ügyhöz kapcsolódóan vették őrizetbe Hidvégi Józsefet is. A lap információi szerint a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban többek között zöldterület gondozására, strandüzemeltetésre, jogi tanácsadásra folyhatott el a százmilliót bőven meghaladó összeg.

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