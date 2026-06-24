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Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság fõtitkára beszédet mond az Olimpia Napja alkalmából rendezet családi sportnapon a Városligetben 2026. június 20-án. Az esemény nemzetközi, tekintve, hogy 1894-ben június 23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), amelynek alapítói között ott volt Magyarország is.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A MOB főtitkára elmondta, hogy képzeli el a közös munkát az új sportállamtitkárral

Infostart / InfoRádió

A Magyar Olimpiai Bizottság idén is megrendezte az Olimpia Napját a Városligetben, ahová számos nagy sztár, olimpiai bajnok is kilátogatott, és együtt sportolt vagy beszélgetett a rajongókkal. Fábián László az InfoRádióban beszélt az esemény legfőbb értékeiről, az olimpiai felkészülés aktualitásairól és arról is, mire számít az új sportállamtitkársággal való együttműködéstől.

Olimpiai bajnokokkal és érmesekkel, illetve számos sportolási lehetőséggel ünnepelték idén is az Olimpia Napját a Városligetben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 132 évvel ezelőtt, 1894-ben június 23-án alakult meg, amelynek alapítói között ott volt Magyarország is. Ebből az alkalomból tartott rendezvényt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a Városligeti Sportcentrumban. A szombati eseményre kilátogatók többek között Szabó Gabriellával, Szécsi Zoltánnal, Gergely Istvánnal, Märcz Tamással, Lőrincz Tamással, Berki Krisztiánnal, Czene Attilával és Baji Balázzsal is találkozhattak.

A MOB főtitkára az InfoRádióban úgy fogalmazott, az a legértékesebb része a rendezvénynek, hogy idén is rengetegen vettek részt a különböző programokon, és azt tapasztalta, hogy nagyon sokan örömmel sportolnak együtt másokkal. Mindenkinek megvan a kedvenc sportága, de azért jó néhányan szívesen kipróbálnak mást is. Olyan sportokat, amelyekkel ritkábban találkoznak, például a zumbát vagy az asztalteniszt. „Ez egy jó nap arra, hogy találkozzunk, együtt sportoljunk, együtt élvezzük a sportot. Picit bízva abban is, hogy esetleg újabb lendületet kapnak a lankadók, és a következő hetekben, hónapokban is folytatják” – jegyezte meg Fábián László.

Nagy örömmel vette, hogy sok-sok olimpikon megjelent az Olimpia Napján a Városligetben, és beálltak ők is mozogni, sportolni.

Többen is zumbáztak, fociztak, kosaraztak, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdakapus, Szécsi Zoltán például ezúttal a futballpályán védett.

A rajongóknak ez egy nagyon várt lehetőség volt, hiszen autogramot kérhettek a sztároktól, egy kicsit beszélgethettek velük. A kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Pál elhozta az 1972-es, müncheni olimpián nyert aranyérmét, és beszédében kiemelte a sportolói közösség értékeit. Ilyenkor adódik kivételes alkalom arra, hogy szinte bárki megérinthessen vagy közelről megnézhessen egy olimpiai aranyérmet. „Úgy gondolom, ez egy örök emlék lesz mindannyiunk számára, és tényleg nagyon remélem, hogy minden megjelentnek lelkesedést ad ez az esemény arra, hogy folytassa a sportolást” – tette hozzá a MOB főtitkára.

Olimpikonok az Olimpia Napja alkalmából rendezett családi sportnapon a Városligetben 2026. június 20-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Olimpikonok az Olimpia Napja alkalmából rendezett családi sportnapon a Városligetben 2026. június 20-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Azt gondolja, az Olimpia Napja minden évben egy olyan fontos alkalom, amellyel sokak figyelmét felhívják a sport értékeire. Bár természetesen nagyon sokan kíváncsiak az élsportolókra, de kiemelte, hogy itt „nem elsősorban a versenysport a fő vonulat, hanem az van a középpontban, hogy mozogjunk, sportoljunk, érezzük jól magunkat”.

Fontos szakmai egyeztetések zajlanak

Közeleg az olimpiai ciklus fele. A MOB vezetése jelenleg is konzultál az olimpiai sportágakkal, és ezek az egyeztetések folytatódnak a következő hetekben is. Fábián László hozzátette: bár a fő cél a 2028-as Los Angeles-i olimpia, de azért közben is lesznek nagyon fontos állomások, mint például az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, az ifjúsági olimpia vagy az Európa Játékok, ahol bőven lesz majd magyar érdekeltség. A Los Angeles-i ötkarikás játékokra elindult a kvalifikáció több sportágban is, így a szakmai egyeztetések is aktuálissá váltak.

A főtitkár elmondta: a MOB július 10-én tart majd egy egy közös találkozót az olimpiai sportágak vezetőivel, képviselőivel.

Egy egy kerti parti lesz, ahol egyelőre még inkább csak ráhangolódáson lesz a hangsúly, két évvel a következő olimpia rajtja előtt. „Folyamatosan szemmel tartjuk és kísérjük az eseményeket, illetve azokat a szakmai kérdéseket, amelyek a sikeres olimpiai felkészülést és a részvételt elősegítik” – tette hozzá az olimpiai bajnok öttusázó.

Május végén derült ki, hogy Kálnoki Kis Attila lesz a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára, aki öttusázóként ötszörös világ- és egyszeres Európa-bajnok, az 1992-es barcelonai olimpián pedig csapatban ötödik helyezést ért el. Fábián László azt mondta,

a MOB számára természetesen fontos, hogy erős maradjon a szakmai kapcsolat az állami sportvezetéssel a kormányváltás után is.

Mint fogalmazott, az új sportállamtitkárság vélhetően hamarosan meghatározza a magyar sport stratégiai irányait a következő évekre, akár évtizedekre is.

A főtitkár megerősítette: a Magyar Olimpiai Bizottság minden segítséget próbál megadni a sportállamtitkárságnak. A szervezet az eddigi tapasztalatokat, szakmai tudást szeretné átadni, és közben várja, hogy kialakuljon a stratégia, és láthatók legyenek a fő irányok. Fábián László bizakodó, és várja a közös munkát.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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