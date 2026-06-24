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Nyitókép: Pixabay

Felfüggesztik a debreceni Semcorp tevékenységét

Infostart / MTI

Felfüggeszti a Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága, a lítiumion-akkumulátor-elválasztófilmet gyártó kínai vállalat, a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt.

A közlemény kiemeli, hogy a vármegyei kormányhivatal vízügyi-vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Semcorp Hungary Kft.-t a monitoring kutakból, a csapadékvízelvezető-rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért egy millió forint bírságot kellett fizetnie. Az erről szóló döntést keresettel támadta meg a Semcorp.

Hangsúlyozzák, hogy a vízügyi-vízvédelmi hatóság a késve beérkezett vizsgálati eredményekből megállapította, hogy határérték-túllépés történt több fém- és félfém-komponens esetében (alumínium, bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas, arzén) mind a jogszabályi határértékhez, mind pedig az alapállapot felmérés vízvizsgálati eredményeihez képest.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a vállalatot kötelezte a csapadékvíz-késleltető tározóban vízzáró kialakítására, a monitoring kutak negyedéves vizsgálatára, a vizsgálandó komponenskörök bővítésére, a több mint kétmillió forintos eljárási költség megtérítésére.

Az ügyben, amely független a korábbi, oltóhabbal történő szennyezéstől, a környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított: kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt is – áll a közleményben.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester szerdán jelentette be, hogy büntetőfeljelentést tesz a debreceni önkormányzat a lítiumion-akkumulátor-elválasztófilmet gyártó kínai vállalat, a Semcorp környezetszennyezése ügyében.

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