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Nyitókép: pixabay

Kiírták a pszichiátriai és addiktológiai intézet főigazgatói pályázatát

Infostart / MTI

Megjelent a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) főigazgatói pályázata, a tisztséget határozatlan időre az egészségügyi szolgálati jogviszony kereteiben történő ellátásban hirdették meg.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) honlapján közzétett pályázat szerint a főigazgató feladata és felelőssége az intézmény vezetése, az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok, tevékenységek ellátásának, valamint az intézmény működésének jogszabályokban, intézményi költségvetésben foglaltaknak, illetve az irányító szervek által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő biztosítása. A főigazgató ellátja a kórház egyszemélyi képviseletét, illetve az egyszemélyi felelős vezető feladatkörébe tartozó feladatokat.

A hirdetmény rögzíti, hogy az egészségügyről szóló törvény alapján az alapvető és az egyéb munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató gyakorolja, a vezetői megbízás adása és visszavonása az egészségügyi miniszter jogkörébe tartozik az országos kórház-főigazgató javaslatára.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet főigazgatói posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. A tárcavezető akkor közölte: a minisztérium munkáját miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztése, az akut ellátás megerősítése és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tétele területein.

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