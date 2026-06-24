ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.97
usd:
313.45
bux:
138853.98
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Tóth-Szántai József

Toxikus hatású volt a Szinva patak szennyezése

Infostart / MTI

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szinva patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nemcsak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott – közölte Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP), Miskolc polgármestere.

Mint a Facebookon írta, a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A haltoxicitási vizsgálat alapján a kibocsátott víz a vízi élővilágra kedvezőtlen, toxikus hatású volt.

A patak belvároshoz közeli alsóbb részén, a Szinva Terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről.

A polgármester közlése szerint ugyanakkor

a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette.

Rámutatott, hogy a jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatoknak a fentieken túl arra is választ kell adniuk, hogy a szennyezés milyen hatással volt a Szinva teljes élővilágára nemcsak rövid, hanem hosszabb távon is.

A Szinva patak kedd délután változott narancssárga színűvé a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a víz egy karbantartás alatt történt műszaki hiba, vagy emberi mulasztás miatt színeződött el. A városi hőszolgáltató Tatár utcai Miskolci Fűtőműjének területén az egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartásakor a kazánból leengedett, vas-oxidot tartalmazó víz folyt a patak vizébe – közölte a polgármester.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Toxikus hatású volt a Szinva patak szennyezése

miskolc

vízszennyezés

toxikus

szinva patak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A tudósok szerint jobban jár az a csapat a vb-n, amelyik több mérkőzését játszhatja fedett stadionban

A tudósok szerint jobban jár az a csapat a vb-n, amelyik több mérkőzését játszhatja fedett stadionban
Amikor decemberben megtartották a 2026-os világbajnokság sorsolását, az edzők, játékosok és szurkolók mind találgatták, melyik csapat lesz a legkedvezőbb helyzetben, a menetrend és a minél kevesebb utazás tekintetében. De volt egy másik, kevésbé nyilvánvaló szempont is, amit figyelembe kellett venni: előnyben vagy, ha több mérkőzést játszhatsz fedett stadionban.
 

Még az angolok is elismerik: a ghánaiaktól elvettek egy tizenegyest!

Didier Deschamps családi tragédia miatt hazautazott

Ancelotti megszólalt Neymarról és Raphinháról

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna türelme nem véges és visszavonhatja tűzszüneti ajánlatát, ha nincs lényegi nemzetközi nyomás a háború leállítására – közölte a kijevi kormány megbízottja. Ukrajna úgy érzi, egyre jobban állnak a fronton, a tömeges dróntámadásoknak köszönhetően. Közben az amerikai kormányzat egyik tagja „az európaiak szellemi fogyatékos gyerekének” nevezte Zelenszkij ukrán elnököt.
 

Bendarzsevszkij Anton: az orosz lakosság jó része most érezte meg, hogy országa pusztító háborút vív

Vlagyimir Putyin terítette kártyáit Ukrajna ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart

Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart

Már a következő hetekben előterjesztené az Európai Bizottságaz uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformját, amely a Handelsblatt értesülései szerint 2027-től több ingyenes kibocsátási kvótát biztosítana az energiaintenzív iparágaknak, és később vezetné ki a térítésmentes egységeket. A gyorsított eljárás mögött politikai megfontolások is állnak, mivel Brüsszel attól tart, hogy a francia választások és egy esetleges jobboldali fordulat akadályozhatja a rendes jogalkotást. A könnyítésért cserébe a vállalatoknak a megtakarításaik jelentős részét európai telephelyeik dekarbonizációjába kellene visszaforgatniuk. Az EU klímapolitikai szakértői ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a rendszer túlzott gyengítése veszélyeztetheti a 2050-es klímasemlegességi célt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen kánikulát ma élő ember még nem nagyon látott: így söpör végig Európán a pusztító omega-blokk

Ilyen kánikulát ma élő ember még nem nagyon látott: így söpör végig Európán a pusztító omega-blokk

A kánikula sorra dönti meg a korábbi rekordokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Power outages hit France as it records hottest day since measurements began

Power outages hit France as it records hottest day since measurements began

France has recorded it hottest day since records began in 1947, its national weather agency says, breaking a record set on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 19:49
Végre egy jó hír is jött a Velencei-tó vizéről
2026. június 24. 19:37
Nem járnak a vonatok a Balatonnál egy szakaszon
×
×