Toxikus hatású volt a Szinva patak szennyezése

Mint a Facebookon írta, a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A haltoxicitási vizsgálat alapján a kibocsátott víz a vízi élővilágra kedvezőtlen, toxikus hatású volt.

A patak belvároshoz közeli alsóbb részén, a Szinva Terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről.

A polgármester közlése szerint ugyanakkor

a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette.

Rámutatott, hogy a jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatoknak a fentieken túl arra is választ kell adniuk, hogy a szennyezés milyen hatással volt a Szinva teljes élővilágára nemcsak rövid, hanem hosszabb távon is.

A Szinva patak kedd délután változott narancssárga színűvé a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a víz egy karbantartás alatt történt műszaki hiba, vagy emberi mulasztás miatt színeződött el. A városi hőszolgáltató Tatár utcai Miskolci Fűtőműjének területén az egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartásakor a kazánból leengedett, vas-oxidot tartalmazó víz folyt a patak vizébe – közölte a polgármester.