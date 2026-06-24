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ATLANTA, GEORGIA - JUNE 15: Vozinha #1 of Cabo Verde applaud fans after the 0-0 draw during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Nyitókép: Buda Mendes/Getty Images

Nagy álmai vannak a zöld-fokiak hős kapusának

Infostart / MTI

Klubot keres a labdarúgó-világbajnokság egyik hőse, Vozinha, a Zöld-foki Köztársaság kapusa, aki nem zárja ki, hogy Brazíliába szerződik.

A negyvenéves hálóőr jelezte, hogy bár lejárt a szerződése a portugál másodosztályban szereplő Deportivo Chaveznél, továbbra is szeretne játszani.

Vozinha akkor került a címlapokra, amikor óriási védéseinek köszönhetően az esélytelennek tartott válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyolokkal. A zöld-fokiak ezt követően 2-2-t értek el a dél-amerikai földrész egyik legjobbjával, Uruguayjal szemben.

„Jelenleg nincs klubom, mindenre nyitott vagyok. Meglátjuk, mi adódik” – jegyezte meg, hozzátéve ugyanakkor: nem bánná, ha Brazíliában játszhatna, ott, ahonnan már eddig is rengeteg támogatást kapott a futballőrült szurkolóktól.

Egyelőre azonban – árulta el – arra összpontosít, hogy a csoportban sereghajtó szaúdiak elleni pénteki találkozón sikerüljön kivívni a továbbjutást a legjobb 32 közé, ami szinte csodaszámba menne, hiszen félmillió lakosú ország válogatottjáról van szó.

„Az én álmom és minden zöld-foki álma, hogy bejussunk a következő fordulóba. Hatalmas dolog már az is, hogy a világbajnokságon lehetünk. Sokan azt sem tudták elképzelni, hogy pontot szerezzünk, nem hogy továbbjussunk” – mondta Vozinha, aki elárulta, példaképei között volt a belga Michel Preud'homme, a holland Edwin van der Sar és az olasz Gianluigi Buffon.

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