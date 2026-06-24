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Egy űrhajó kilövése távolról fotózva, ahogy ég a rakéta-hajtóanyag.
Nyitókép: Unsplash

Senki se tudja, mit állított pályára Kína titokzatos űrrepülője

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A Shenlung teljes talány a világ számára: nem igazán tudni, hogy néz ki, mekkora és mire képes. Így azt sem tudni, mit és milyen céllal szállított a világűrbe.

Ismeretlen tárgyat állított Föld körüli pályára Kína titokzatos űrrepülője, a Senlung (Isteni Sárkány). Az objektumot június 22-én észlelte a LeoLabs amerikai űripari vállalat, azóta pedig az Egyesült Államok Űrhadereje is katalógusba vette – írja a Space.com híradása nyomán a 24.hu.

A Senlung egy pilóta nélküli, kísérleti űrrepülő, amely az elmúlt években több tesztküldetést végzett a világűrben. Ezeknek a misszióknak a célja a nyilvánosság számára ismeretlen, a kínai állami vezetés ugyanis szinte minden információt igyekszik titokban tartani az eszközzel kapcsolatban. Alig léteznek róla fényképek, és pontos paraméterei, képességei sem ismertek.

Az űrrepülő 2020 szeptemberében állt először föld körüli pályára, ekkor két napig volt a világűrben. A 2023 májusában, illetve 2024 szeptemberében startoló második és harmadik missziója viszont már jóval tovább, 276, illetve 266 napig tartott. Mindegyik küldetésén azonosítatlan objektumokat állított pályára, amelyek funkciója máig ismeretlen. Legutóbb 2026 februárjában emelkedett a magasba, és azóta sem tért vissza.

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