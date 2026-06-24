A magyar kormánynál is terítékre került a Tesla önvezető rendszere

Magyarországon is engedélyezhetik a közeljövőben a Tesla emberi felügyelet mellett működő önvezető rendszerét, a Full Self-Driving (FSD) Supervised funkciót – írja a Villanyautósok szakportál.

Hivatalos döntés ugyan még nincs, azonban a téma már a kormányzati egyeztetések szintjéig jutott. Erre utal Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter válasza, amit egy Facebook-hozzászólásra adott.

Egy felhasználó afelől érdeklődött, hogy a holland közlekedési hatóság jóváhagyása nyomán Magyarország is tervezi-e engedélyezni a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerét. Erre a miniszter azt válaszolta:

„Beszélgettünk róla, és valóban, van már európai példa. Szeretnénk az ehhez hasonlókban az eddigi követők helyett élenjárókká válni. De kormánydöntés még nincs ebben a témában.”

Az FSD rendszer nem teljes önvezetést jelent, a sofőrnek is folyamatosan figyelnie kell az utat, hogy szükség esetén be tudjon avatkozni. Viszont a rendszer képes önállóan navigálni városi forgalomban, körforgalmakban, kereszteződésekben, illetve automatikusan sávot váltani és parkolni.

Jelenleg 5 európai országban, így Hollandiában, Litvániában, Észtországban, Dániában és Belgiumban megengedett a használata, az átfogó uniós engedélyeztetés még zajlik.