ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.06
usd:
313.65
bux:
138853.98
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A magyar kormánynál is terítékre került a Tesla önvezető rendszere

Infostart

A gyártó FSD Supervised elnevezésű rendszere már öt európai országban használható, és talán hazánk lesz a hatodik a sorban.

Magyarországon is engedélyezhetik a közeljövőben a Tesla emberi felügyelet mellett működő önvezető rendszerét, a Full Self-Driving (FSD) Supervised funkciót – írja a Villanyautósok szakportál.

Hivatalos döntés ugyan még nincs, azonban a téma már a kormányzati egyeztetések szintjéig jutott. Erre utal Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter válasza, amit egy Facebook-hozzászólásra adott.

Egy felhasználó afelől érdeklődött, hogy a holland közlekedési hatóság jóváhagyása nyomán Magyarország is tervezi-e engedélyezni a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerét. Erre a miniszter azt válaszolta:

„Beszélgettünk róla, és valóban, van már európai példa. Szeretnénk az ehhez hasonlókban az eddigi követők helyett élenjárókká válni. De kormánydöntés még nincs ebben a témában.”

Az FSD rendszer nem teljes önvezetést jelent, a sofőrnek is folyamatosan figyelnie kell az utat, hogy szükség esetén be tudjon avatkozni. Viszont a rendszer képes önállóan navigálni városi forgalomban, körforgalmakban, kereszteződésekben, illetve automatikusan sávot váltani és parkolni.

Jelenleg 5 európai országban, így Hollandiában, Litvániában, Észtországban, Dániában és Belgiumban megengedett a használata, az átfogó uniós engedélyeztetés még zajlik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A magyar kormánynál is terítékre került a Tesla önvezető rendszere

vizsgálat

tesla

önvezető járművek

engedélyezés

tanács zoltán

tudományos és technológiai miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A tudósok szerint jobban jár az a csapat a vb-n, amelyik több mérkőzését játszhatja fedett stadionban

A tudósok szerint jobban jár az a csapat a vb-n, amelyik több mérkőzését játszhatja fedett stadionban
Amikor decemberben megtartották a 2026-os világbajnokság sorsolását, az edzők, játékosok és szurkolók mind találgatták, melyik csapat lesz a legkedvezőbb helyzetben, a menetrend és a minél kevesebb utazás tekintetében. De volt egy másik, kevésbé nyilvánvaló szempont is, amit figyelembe kellett venni: előnyben vagy, ha több mérkőzést játszhatsz fedett stadionban.
 

Még az angolok is elismerik: a ghánaiaktól elvettek egy tizenegyest!

Didier Deschamps családi tragédia miatt hazautazott

Ancelotti megszólalt Neymarról és Raphinháról

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna türelme nem véges és visszavonhatja tűzszüneti ajánlatát, ha nincs lényegi nemzetközi nyomás a háború leállítására – közölte a kijevi kormány megbízottja. Ukrajna úgy érzi, egyre jobban állnak a fronton, a tömeges dróntámadásoknak köszönhetően. Közben az amerikai kormányzat egyik tagja „az európaiak szellemi fogyatékos gyerekének” nevezte Zelenszkij ukrán elnököt.
 

Bendarzsevszkij Anton: az orosz lakosság jó része most érezte meg, hogy országa pusztító háborút vív

Vlagyimir Putyin terítette kártyáit Ukrajna ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyugaton a végéhez közeleg a hőhullám, de Magyarországon még csak most jön a neheze

Nyugaton a végéhez közeleg a hőhullám, de Magyarországon még csak most jön a neheze

Miközben Nyugat-Európában már látszik a rendkívüli hőhullám vége, a Kárpát-medencébe éppen most érkezhet meg a legforróbb légtömeg. Az előrejelzések szerint a hétvégén és a jövő hét elején akár 40 fok közeli hőmérsékletek is előfordulhatnak, mielőtt Európa nagy részén megkezdődne az enyhülés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ő lehet az utódja az Egyesült Királyság élén a bukott Keir Starmernek: régóta fájt már a foga a hatalomra

Ő lehet az utódja az Egyesült Királyság élén a bukott Keir Starmernek: régóta fájt már a foga a hatalomra

Esélyeit jelentősen növeli, hogy a korábbi egészségügyi miniszter, a legfőbb riválisnak tartott Wes Streeting hétfőn beállt mögé támogatóként.

BBC
Business Sport Travel Science
Power outages hit France as it records hottest day since measurements began

Power outages hit France as it records hottest day since measurements began

France has recorded it hottest day since records began in 1947, its national weather agency says, breaking a record set on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 20:50
Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét – megszólalt a vizsgálóbizottság vezetője
2026. június 24. 20:38
Toxikus hatású volt a Szinva patak szennyezése
×
×