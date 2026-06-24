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Tucker Carlson amerikai televíziós személyiség és konzervatív kommentátor beszél a Turning Point Action konzervatív szervezet konferenciáján a floridai West Palm Beachben 2023. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Elvesztett egy fontos támogatót a Republikánus Párt

Infostart / MTI

Nem támogatja a Republikánus Pártot a novemberi félidős választásokon Tucker Carlson amerikai konzervatív politikai kommentátor, a Fox News korábbi műsorvezetője, aki Can't Be Censored című műsorban beszélt döntéséről.

Carlson hozzátette, hogy a Demokrata Pártot sem fogja támogatni. Mint fogalmazott: nem tudja, mit fog tenni.

A kommentátor az elmúlt időszakban egyre élesebben bírálta a republikánusokat; kiábrándulását tovább mélyítette Donald Trump amerikai elnök februári döntése az Irán elleni háborúról.

Carlson a 2024-es elnökválasztáson még Trumpot támogatta, ám a háború kezdete után bocsánatot kért nézőitől, amiért akkor az elnökjelölt Trump mellé állt, és ezzel akaratlanul is félrevezette az embereket.

A kommentátor többször is bírálta az iráni háborút, amely szerinte Izrael érdekeit szolgálja az amerikaiak rovására. Emellett támadta a Republikánus Pártot is, amiért szerinte nem képviseli saját szavazóit, az állampolgárokat és az országot.

„Más szempontok alapján hoznak döntéseket: hogy mi a legjobb ennek a vállalatnak, mi a legjobb Izraelnek, mi a legjobb a támogatóinknak” – mondta. „Ez már nem csupán arról szól, hogy rossz irányba mennek. Ez elfogadhatatlan, erkölcstelen, és nem mehet így tovább” – fogalmazott.

"Harmincöt éve következetesen védem a Republikánus Pártot, de ez már védhetetlen. (...) Úgyhogy ennyi, én kiszálltam. És ha én kiszállok, akkor szerintem sokan mások is kiszállnak" - mutatott rá.

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