Chema Rodríguez csalódott

A szakember az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, hálás a magyar szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott.

Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadtam a döntést – fogalmazott a 46 esztendős tréner.

Rodríguez kiemelte, a 2024-es, magyar ötödik hellyel zárult Európa-bajnokság után is figyelmeztetett, szerénynek kell maradniuk, mert sűrű az élmezőny és könnyen elképzelhető, hogy a következő viadalon rosszabbul fognak szerepelni, mint ahogy az is előfordulhat, hogy a kijutással is meggyűlik a bajuk.

A szerbek elleni párharc kiegyenlített erők küzdelmét ígérte, végül egy góllal alulmaradtunk. A szövetség ezt követően úgy gondolta, változásra van szükség, noha a játékosok nagyot küzdöttek. Ez az edzők sorsa: ha jól mennek a dolgok, a világ legjobbja vagy, ha veszítesz, akkor ennek az ellenkezője – tekintett vissza a májusi vb-selejtezőre a szakvezető.

Rodríguez hozzátette, a 2024-es olimpia után új projektbe kezdtek, jelentős fiatalításon esett át a válogatott, amelybe több, az új generációba tartozó játékos került be.

Azóta volt két jó tornánk, a világbajnokságon közel voltunk ahhoz, hogy éremért játsszunk, megmutattuk, hogy sok van a csapatban. Büszkék lehetünk az olimpia óta eltelt két évre, és arra a fejlődésre, amit elértünk. Van, aki sokat tudott előre lépni ez idő alatt, de van, akinek több időre van szüksége, mert vagy keveset játszik a klubjában, vagy nem olyan magas szinten kézilabdázik, mint a nemzetközi élmezőny tagjai – magyarázta Chema Rodríguez, egyben a legjobbakat kívánva minden korábbi tanítványának.

Meglátása szerint a szerbek elleni párharcban a lehető legjobb játékoskerettel, a legideálisabb felállásban szerepelt a magyar válogatott, az ugyanakkor bántja, hogy az öltözőben történtek nem maradtak ott, hanem volt, aki a nyilvánosság előtt adott hangot elégedetlenségének. Hozzátette ugyanakkor, hogyha az az egy gól nem a szerbek javára dönt, akkor véleménye szerint teljesen más lenne a munkájának a megítélése.

A jövővel kapcsolatban azt mondta, vannak ajánlatai, de mivel ő és a családja is szeretik Magyarországot, a következő egy évet itt töltik, aztán majd meglátja, milyen lehetőségei lesznek.

A 46 éves Rodríguez játékosként veszprémi színekben 2012 és 2017 között egyaránt ötszörös bajnok és Magyar Kupa-győztes, illetve kétszeres SEHA Liga-arany- és Bajnokok Ligája-ezüstérmes volt.

A magyar válogatott mellett először 2018 júliusától 2022 márciusáig dolgozott Nagy Lászlóval együtt Gulyás István szövetségi kapitány segítőjeként. Ebben az időszakban a csapat 2021-ben megnyerte az Eurokupát, a világbajnokságon 2019-ben tizedik, 2021-ben ötödik, az Európa-bajnokságon 2020-ban kilencedik, 2022-ben hazai pályán pedig 15. lett - ez utóbbi története legrosszabb eredménye kontinenstornán.

Az MKSZ 2022 márciusában kinevezte szövetségi kapitánynak Rodríguezt. Irányításával a válogatott a vb-n 2023-ban és tavaly egyaránt nyolcadik, az Eb-n 2024-ben – története legjobb eredményét elérve – ötödik, idén pedig tizedik lett. Két évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen tizedikként zárt.

A 2024 márciusában meghosszabbított szerződése 2028. augusztus 31-ig szólt.

Idén májusban a csapat a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elveszítette, így nem jutott ki a 2027-es németországi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelyre szabadkártyát sem kapott.