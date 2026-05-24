Filippínókra cserélhették le a magyar munkásokat

A sonline.hu ír arról, hogy a somogyi kisvárosban élők szerint a külföldi munkások egy részét közvetlenül a gyár területén kialakított lakrészekben, míg másokat a település központjában, egy volt vendéglő épületében szállásolták el.

A helybéliek komoly problémaként élik meg a folyamatot, mivel a térségben a mezőgazdaságon kívül elenyésző a szabad munkahelyek száma, így az elbocsátott gyári dolgozók elhelyezkedési esélyei rendkívül korlátozottak.

Az érintett családok beszámolói szerint a leépítések hullámszerűen, több esetben harminc év folyamatos munkaviszony után értek el törzsgárdatagokat, akik a korlátozott helyi lehetőségek miatt hónapok óta sikertelenül próbálnak visszatérni a munkaerőpiacra.

A lakossági tapasztalatok szerint a gyárban alkalmazott vendégmunkások jellemzően napi 10-12 órás műszakokban dolgoznak és hajnalban járnak munkába.

A nyilvános cégadatok szerint a JT. Ruhaipari Vámszabadterületi Kft. ügyvezetését 2023 óta Bakó Bence látja el, míg a társaság tulajdonosi körében 2018 óta egy külföldi lakcímmel rendelkező magánszemély, Rubinfeld Aron szerepel. A vállalat vezetése a sajtó megkeresésére egyelőre nem válaszolt.

Fotónk illusztráció.