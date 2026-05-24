2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Egymásnak ment Gulyás Gergely és Magyar Péter

Infostart / MTI

A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitel-válság, nincs fojtogató munkanélküliség és nincs IMF-gyámság sem – közölte közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Aminiszterelnök ezek után egy kérdést tett fel neki, ugyancsak a közösségi Facebookon.

Gulyás Gergely azt írta: teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció, és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. "A miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén."

A fideszes politikus szerint viszont "nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza-kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint, hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe."

Hozzátette, a miniszterelnök az interjúban arra sem adott magyarázatot, hogy a kétharmados felhatalmazást a kormánytöbbség miért visszamenőleges hatályú alkotmányozásra használja. "Miért gondolják azt, hogy az emberek demokratikus választási lehetőségét érdemes, sőt, szükséges korlátozni?" - fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszterelnök, aki évekkel ezelőtt még jóban volt a fideszes poltikussal, azt írta közösségi oldalán a kegyelmi ügy kapcsán, hogy „Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett,és azt mondta, hogy addig marad,ameddig Balog Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben?".

Mint ismeretes, és erről az Infostarton is beszámoltunk, Balog Zoltán arról beszélt szombat este, hogy „két éve folyamatos önvizsgálatban van, hogy megértse a szerepét, és hogy mi a politikai magyarázaton túli tanulsága ennek a történetnek.” További részletekről, így az Orbán-család esetleges érintettségéről, ide kattintva olvashat.

Mindenki a történelmi alkura várt, de Trump olyat posztolt, ami után marad a teljes bizonytalanság

Donald Trump szerint rendezetten és konstruktívan haladnak az Iránnal folytatott tárgyalások, de arra utasította a kormányzatának tagjait, hogy ne siessenek a megállapodással. Az amerikai elnök közölte: az amerikai blokád érvényben marad mindaddig, amíg nem születik valódi megállapodás.

Brutális fordulat jön az időjárásban: berobban a kánikula, aztán hirtelen visszaesik a hőmérséklet

Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot.

Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

