Egymásnak ment Gulyás Gergely és Magyar Péter

Gulyás Gergely azt írta: teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció, és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. "A miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén."

A fideszes politikus szerint viszont "nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza-kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint, hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe."

Hozzátette, a miniszterelnök az interjúban arra sem adott magyarázatot, hogy a kétharmados felhatalmazást a kormánytöbbség miért visszamenőleges hatályú alkotmányozásra használja. "Miért gondolják azt, hogy az emberek demokratikus választási lehetőségét érdemes, sőt, szükséges korlátozni?" - fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszterelnök, aki évekkel ezelőtt még jóban volt a fideszes poltikussal, azt írta közösségi oldalán a kegyelmi ügy kapcsán, hogy „Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett,és azt mondta, hogy addig marad,ameddig Balog Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben?".

Mint ismeretes, és erről az Infostarton is beszámoltunk, Balog Zoltán arról beszélt szombat este, hogy „két éve folyamatos önvizsgálatban van, hogy megértse a szerepét, és hogy mi a politikai magyarázaton túli tanulsága ennek a történetnek.” További részletekről, így az Orbán-család esetleges érintettségéről, ide kattintva olvashat.