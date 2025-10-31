ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.82
usd:
335.37
bux:
107135.96
2025. október 31. péntek Farkas
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A rendszeresítésre kerülő Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű a harcjárművezetők gyakorlatán Tatárszentgyörgyön, az MH. Böszörményi Géza Csapatgyakorlótéren 2024. február 27-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Románia hatalmas hadiipari beruházásokba kezd – Erdély is fontos szerepet kap

Infostart

Románia hadseregének modernizálása nagy kihívást jelent. A cél, hogy az EU SAFE-programja minél jobban a helyi ipart támogassa. Erdély is nyertese a törekvéseknek.

Románia azt kívánja, hogy az európai fegyverkezési hullám az összes európai uniós államnak hasznára váljon, ne csak a legnagyobbaknak – írta meg a Politico.

A védelmi kiadások emelésének, és a fegyverbeszerzések volumennövekedésének egyben új gyárakhoz és új munkahelyekhez is kellene vezetnie Romániában. Így nyilatkozott Liviu-Ionuț Moșteanu román védelmi miniszter a lapnak. „Ha a nép pénzét költjük a védelemre, fontos látniuk, hogy egy része visszajön az országukba – például gyárak útján. Nem csak külföldi rakétákat kéne vennünk” – fogalmazott a NATO főhadiszállásán adott interjújában. Hozzátette, szeretnék, ha a termelés egy része Romániában történne, illetve azt is szeretnék, hogy részei legyenek a termelési láncnak. „Minden ország nagy részt szeretne vállalni a gyártásban, de egyelőre csak kevés tud szerepet vállalni” – értékelte a helyzetet.

A nyugati országok, mint Franciaország, Németország, Olaszország vagy Svédország, rendelkeznek a legfejlettebb hadiiparral, és a szerződések nagy részét velük kötik. A Politico cikke szerint az egykori keleti blokkbeli országok, mint Románia, kisebb hadipari cégekkel rendelkeznek, ezekben nincsen meg az a tudás, hogy minden típusú fegyvert tudjanak gyártani, ez erősíti a külföldi függést.

A NATO-országok idén nyáron állapodtak meg abban, hogy a korábbi 2 százalékos GDP-arányos védelmi költési célt felemelik 2035-ig 5 százalékosra. Az Európai Bizottság becslései szerint ennek elérése évente 288 milliárd eurós extra költséggel fog járni.

Románia mindeközben idén a GDP 2,3 százalékát költötte a hadseregére,

2030-ra a cél a 3,5 százalékos érték.

Az egyik legnagyobb kihívás a haderejének modernizálása, amely évtizedeken át „elavult, szovjet korból származó” felszerelésekkel működött.

A Politico azt írja, Románia a biztonság szavatolásának kulcsa Délkelet-Európában, illetve egy NATO-harccsoport is található az ország területén. Ezt Franciaország vezeti, amerikai katonák is részt vesznek benne.

Bukarest az EU 150 milliárd euró értékű SAFE-programjának második legnagyobb felhasználója lesz várhatóan. 16,7 milliárd eurós igényt jelentette be az alacsony kamatú hitelekre. Moșteanu hozzátette, az összeg kétharmadát katonai felszerelésekre fogják költeni, maradék harmadát pedig infrastruktúrára. Az összegbe beletartozik az Ukrajnának és Moldovának nyújtott segítségnyújtás is.

A hitelből történő beszerzések feltétele az lenne, hogy Románia ipara is fejlődjön közben. Így például egy jelenleg is futó, 6,5 milliárd eurós, több, mint 200 tank beszerzéséről szóló tender feltétele, hogy a végösszeszerelés az országban történjen. Ha ezt nem fogadják el, máshová fordul Bukarest.

A román kormány nagy vásárlója a külföldi fegyvereknek, így például az USA-ból, Izraelből és Dél-Koreából is beszereznek felszereléseket. Nemrégiben amerikai Patriot légvédelmi rendszereket, F-35 típusú vadászrepülőgépeket, és dél-koreai K9 önjáró tarackokat vásároltak.

A Rheinmetall német vállalattal idén kötött a kormány egy megállapodást egy lőporgyártó üzem létesítéséről. Ezt részben EU-s források finanszírozzák.

A lőporgyártó üzemet Victoria (Viktóriaváros) területén, Erdélyben, Brassó megyében hozzák létre. 2026-ban indul a hároméves beruházás, 700 munkahelyet létrehozva. Cél az, hogy a teljes régiót el tudják látni lőporral.

Emellett Mediaș (Medgyes) városában, szintén Erdélyben, Szeben megyében is bővül a termelés. Az ottani Automecanica gyárban fognak készíteni Lynx gyalogsági harcjárműveket, ilyeneket egyébként Magyarországon is gyártanak már. Új, szimulátoros képzési központ is létrejön az országban.

A miniszter hozzátette, Románia erős autóiparral is rendelkezik, amely át tud állni a hadipari termelésre. A gépek, gyártósorok, a szakértelem és az ellátási láncok már rendelkezésre állnak. Emellett a szabályozói környezeten is változtatnának annak érdekében, hogy felgyorsítsák a beruházásokat a védelmi szektorban.

Érkezni fog a védelmi omnibusz-csomag Brüsszelből,

„de én valami gyorsabbat szeretnék”

– tette hozzá Moșteanu.

Kezdőlap    Külföld    Románia hatalmas hadiipari beruházásokba kezd – Erdély is fontos szerepet kap

magyarország

erdély

románia

védelmi ipar

rheinmetall

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: hiába az elnöki kézfogás, az amerikai–kínai kereskedelmi háborúnak lesz még néhány fordulója

Salát Gergely: hiába az elnöki kézfogás, az amerikai–kínai kereskedelmi háborúnak lesz még néhány fordulója

Az amerikai ipar, némi túlzással, az elmúlt néhány évtizedben Kínába költözött. Az orosz gazdaságot a kínaiak tartják életben – állította Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában, a kínai–amerikai kapcsolatokat, a Trump–Hszi Csin-ping-találkozót is értékelve. Kitért arra is, mekkora szerepe van a kínai befektetéseknek a magyar gazdaságban.
 

Donald Trump méltatja a kínai alkut, ami szakértők szerint csak tűzszünet

Hszi Csin-ping öt pontban vázolta a jövőt

Orbán Viktor: a helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt

Orbán Viktor: a helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt

A miniszterelnök a Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját; a vele készült interjúban szó esett Európa biztonsági helyzetéről, a béketörekvésekről, a kormányfő hét eleji római és a jövő heti washingtoni látogatásról, a magyar gazdaságpolitikáról, illetve a 14. havi nyugdíj bevezetés részleteiről.
 

Két közgazdasági iskola küzdelme zajlik Orbán Viktor szerint

Orbán Viktor: lesz 14. havi nyugdíj, megduplázzuk a nevelőszülőknek járó pénzt

VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Satuba szorították a forintot, bármikor jöhet a kitörés

Satuba szorították a forintot, bármikor jöhet a kitörés

A forint enyhén erősödő pályán kezdte a pénteket, miután a hét jegybanki döntései és gyengébb hazai makroadatai sem okoztak érdemi elmozdulást. A befektetők rövid távon továbbra is óvatosak, a hazai és nemzetközi adatok azonban új irányt szabhatnak a nap folyamán. A piac fókuszában a külső kockázati tényezők maradnak, így a forint teljesítményét továbbra is elsősorban a globális hangulat alakíthatja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az év sportsztorija: pingvint lopott, börtönben ült, most sportigazgató lett

Itt az év sportsztorija: pingvint lopott, börtönben ült, most sportigazgató lett

Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew removed from roll of the peerage after losing prince title and Windsor home

Andrew removed from roll of the peerage after losing prince title and Windsor home

Buckingham Palace confirmed Andrew's name had been struck from the roll - a key step in all his titles being formally removed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 11:12
Magyar turisták rekedtek a csodaszép szigeten, készenlétben van a külügy
2025. október 31. 10:36
Az orosz hadsereg 150 drónt és egy ballisztikus rakétát vetett be ukrajnai célpontok ellen
×
×
×
×