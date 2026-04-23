Adót csalnak a Forma-1 szupersztárjai?

A RacingNews365 szaklap beszámolója szerint az olasz hatóságok felülvizsgálják az adótörvények betartását az előző évekre vonatkozóan, és már leveleket küldtek a pilótáknak, amelyekben követelik, hogy nyújtsák be az elmúlt szezonra vonatkozó adóbevallásukat.

A vizsgálatot a törvény következetlen alkalmazása indokolta, amely előírja az olaszországi versenyeken részt vevő külföldi sportolók számára, hogy adót fizessenek az ott szerzett jövedelmük után. Ha a be nem fizetett adó összege meghaladja az 50 000 eurót, az bűncselekménynek minősülhet, és jelentős bírsággal jár.

A Forma–1 2024-ben és tavaly két nagydíjat is rendezett Olaszországban, mégpedig Monzában és Imolában. A 2023-as idényben, valamint az idén csak Monza szerepel az olasz pályák közül a versenynaptárban.