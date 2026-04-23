Infostart.hu
Az Alpine szerelõje keréknyomást ellenõriz a csapat kamionjának rakterében a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíjának helyszínére, a monzai versenypályára 2025. szeptember 4-én, a futam elõtt három nappal.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Adót csalnak a Forma-1 szupersztárjai?

Infostart / MTI

Az olasz adóhatóságok vizsgálatot indítottak a Forma–1-es világbajnokság versenyzői és csapatai ellen az olaszországi viadalokon szerzett jövedelmek utáni adóelkerülés gyanúja miatt.

A RacingNews365 szaklap beszámolója szerint az olasz hatóságok felülvizsgálják az adótörvények betartását az előző évekre vonatkozóan, és már leveleket küldtek a pilótáknak, amelyekben követelik, hogy nyújtsák be az elmúlt szezonra vonatkozó adóbevallásukat.

A vizsgálatot a törvény következetlen alkalmazása indokolta, amely előírja az olaszországi versenyeken részt vevő külföldi sportolók számára, hogy adót fizessenek az ott szerzett jövedelmük után. Ha a be nem fizetett adó összege meghaladja az 50 000 eurót, az bűncselekménynek minősülhet, és jelentős bírsággal jár.

A Forma–1 2024-ben és tavaly két nagydíjat is rendezett Olaszországban, mégpedig Monzában és Imolában. A 2023-as idényben, valamint az idén csak Monza szerepel az olasz pályák közül a versenynaptárban.

Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint Sopron is veszélyben lehet

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, sőt több más nyugat-magyarországi települést is. Simon Gergely, a környezetvédő szervezet vegyianyag-szakértője azt mondta az InfoRádióban, hogy ez lehet az eddigi legnagyobb azbesztszennyezés Magyarországon.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Traffipax-balhé a magyar utakon: ha ezt meglátják az autósok, nagyon dühbe fognak gurulni

Közel 10 milliárd forintnyi közigazgatási bírságot nem fizettek be a sofőrök egyetlen év alatt Magyarországon.

US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

