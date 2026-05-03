Szakértő: ha ismét lesz KATA, könnyebb lesz a hitelfelvétel

Minden olyan szabályozási változás, amely növeli a bevétel bankok számára is elfogadható részét, javítja az egyéni vállalkozók hitelképességét – mondta el a TISZA Párt KATA-visszaállítási terveinek kapcsán Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője az InfoRádióban.

Elmagyarázta: a KATA úgy működött, hogy a NAV nem a teljes számla ellenértékét igazolta le jövedelemként, hanem annak 60 százalékát. Ezt utána a legtöbb bank nem diszkontálta tovább, hanem a NAV által kiadott jövedelmi igazoláson szereplő összeget elosztotta 12-vel, és azt a jövedelmet fogadta el a vállalkozónál.

Most pedig az átalányadós jövedelmeknél a NAV által kiadott előző évi jövedelemigazolást a bankok tovább diszkontálják. Az is nehézséget okoz ezeknek a jövedelmeknek a beszámíthatóságán, hogy milyen átalányadó-arányban van a vállalkozó. Lehet akár 90 százalékos költséghányadú átalányadós vállalkozása is valakinek, és minél nagyobb a költséghányad, úgy csökken a rendelkezésre álló jövedelem – mondta Garam Dániel.

Emlékeztetett, hogy a vállalkozók jövedelmére mindig is másképp tekintettek a bankok. Az alkalmazottak esetében már az is elegendő, lehet, ha valaki három hónapja ott van legalább a cégnél, nincs próbaidő alatt, nem határozott idejű a munkaszerződése és már érkezett jövedelme a cégtől. A vállalkozóknál ezzel szemben továbbra is lezárt üzleti évet néznek a bankok.

Ha valakinek már meglévő átalányadózós vállalkozása van most, és visszavált a KATA-ra, akkor is a magasabb jövedelmet majd 2027-ben tudja érvényesíteni, amikor az idei könyvelése már le van zárva és be van adva a NAV felé.

Ugyanakkor a bankok esetében véleménye szerint hibrid számítások lesznek, tehát időarányosan fogják elszámolni az átalányadós és a KATA-s időszakra vonatkozó jövedelmet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.