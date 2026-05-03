2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Szakértő: ha ismét lesz KATA, könnyebb lesz a hitelfelvétel

Infostart / InfoRádió

Nőhet ugyanis a bankok által jövedelemként elismert pénzösszeg nagysága.

Minden olyan szabályozási változás, amely növeli a bevétel bankok számára is elfogadható részét, javítja az egyéni vállalkozók hitelképességét – mondta el a TISZA Párt KATA-visszaállítási terveinek kapcsán Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője az InfoRádióban.

Elmagyarázta: a KATA úgy működött, hogy a NAV nem a teljes számla ellenértékét igazolta le jövedelemként, hanem annak 60 százalékát. Ezt utána a legtöbb bank nem diszkontálta tovább, hanem a NAV által kiadott jövedelmi igazoláson szereplő összeget elosztotta 12-vel, és azt a jövedelmet fogadta el a vállalkozónál.

Most pedig az átalányadós jövedelmeknél a NAV által kiadott előző évi jövedelemigazolást a bankok tovább diszkontálják. Az is nehézséget okoz ezeknek a jövedelmeknek a beszámíthatóságán, hogy milyen átalányadó-arányban van a vállalkozó. Lehet akár 90 százalékos költséghányadú átalányadós vállalkozása is valakinek, és minél nagyobb a költséghányad, úgy csökken a rendelkezésre álló jövedelem – mondta Garam Dániel.

Emlékeztetett, hogy a vállalkozók jövedelmére mindig is másképp tekintettek a bankok. Az alkalmazottak esetében már az is elegendő, lehet, ha valaki három hónapja ott van legalább a cégnél, nincs próbaidő alatt, nem határozott idejű a munkaszerződése és már érkezett jövedelme a cégtől. A vállalkozóknál ezzel szemben továbbra is lezárt üzleti évet néznek a bankok.

Ha valakinek már meglévő átalányadózós vállalkozása van most, és visszavált a KATA-ra, akkor is a magasabb jövedelmet majd 2027-ben tudja érvényesíteni, amikor az idei könyvelése már le van zárva és be van adva a NAV felé.

Ugyanakkor a bankok esetében véleménye szerint hibrid számítások lesznek, tehát időarányosan fogják elszámolni az átalányadós és a KATA-s időszakra vonatkozó jövedelmet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
Ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét, felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegramon. Zelenszkij szerint az általuk megtámadott árnyékflotta többet nem tud olajat szállítani. Az oroszok Dél-Ukrajnát, benne Odessza városát lőtték, több civil áldozatról is hírek érkeztek. Vasárnapi híreink az orosz-ukrán háborúról.

