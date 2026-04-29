Amerikai módszerrel tartanák Európában a startupokat Ursula von der Leyenék, ez viszont sokaknak nem tetszik

Az Európai Bizottság új, egységes uniós társasági jogi keretrendszert tervez „EU Inc.” néven a 28. rezsim részeként. Ezzel a lépéssel a startupokat próbálják Európában tartani, az amerikai Delaware állam által nyújtott vállalkozóbarát környezet mintájára – írja a Politico cikke nyomán a Portfolio.

Az ötlettel azonban nem mindenki ért egyet, a szakszervezetek szerint az elképzelés aláássa az európai szociális modellt. Emellett a szakértők is kétségbe vonják, hogy elérheti-e célját a javaslat.

Delaware állam hosszú évtizedek óta vonzza a vállalkozókat alacsony adókulcsaival és egyszerű cégalapítási eljárásával – az Európai Bizottság pedig a 28. rezsimnek is nevezett EU Inc. szabályozással ennek mintájára szeretné megteremteni az európai megfelelőjét.

A kezdeményezés célja, hogy belendítsék a megtorpanó gazdaságot – erről Michael McGrath ír igazságügyi biztos beszélt, amikor március 18-án ismertette a javaslatot.

A politikus kiemelte: a tervezet nem érinti a tagállami munkajogi szabályokat, valamint nem nyúl az adózás vagy a fizetésképtelenségi eljárások kérdéséhez sem, hanem kizárólag a határokon átnyúló adminisztratív terheket kívánja egyszerűsíteni, ami az uniós belső piac legnagyobb versenyképességet akadályozó problémája.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) azonban éles bírálatot fogalmazott meg a tervezettel kapcsolatban: Esther Lynch főtitkár szerint a szabályozás jelenlegi formájában sérti a munkavállalói jogokat. Amiatt is aggódnak, hogy a szabályozás nyomán elszaporodnak a „postafiókcégek”, mivel a vállalkozások papíron oda telepíthetik a székhelyüket, ahol a leggyengébb a munkajogi védelem. A Corporate Europe Observatory nevű brüsszeli civil szervezet munkatársa, Olivier Hoedeman arra figyelmeztetett:

ha 48 óra alatt lehet céget alapítani és megszüntetni, azzal sokan visszaélhetnek.

De a cégalapítók és a befektetők is elégedetlenek: Andreas Klinger osztrák befektető, aki társaival együtt sikerrel győzte meg Ursula von der Leyent az „EU Inc.” elnevezés átvételéről, például a Delaware-ben működőhöz hasonló, speciális vitarendezési fórumot hiányolja. Matthias Bauer, a brüsszeli ECIPE gazdaságpolitikai kutatóintézet munkatársa pedig a makrogazdasági hatások felől közelítve úgy véli, ha az egységes társasági forma nem harmonizálja az adózást, a termék- és szolgáltatásszabályozást vagy a munkajogot, így a cégeknek továbbra is tanácsadók hadát kell majd alkalmazniuk.

A szakszervezetek számára különösen aggasztó, hogy az EU Inc. lehetőséget adhat a vállalatoknak a szigorúbb tagállami munkajogi szabályok megkerülésére. René Repasi, az Európai Parlament szociáldemokrata jelentéstevője attól tart, hogy az új páneurópai társasági forma révén a cégek egyszerűen átjegyeztethetik magukat, kikerülve ezeket a kötelezettségeket.