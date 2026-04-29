2026. április 29. szerda Péter
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy startup tagjai egy monitoron néznek közösen valamit.
Nyitókép: Unsplash

Amerikai módszerrel tartanák Európában a startupokat Ursula von der Leyenék, ez viszont sokaknak nem tetszik

Az „EU Inc.” elnevezésű jogi keretrendszer megkönnyítené a vállalkozásalapítást az Unióban, úgy, ahogy a tengerentúlon Delaware állam is teszi. Csakhogy a tervezet kiváltotta több szakszervezet és európai szövetség nemtetszését, mivel a visszaéléseknek is nagyobb teret adhat.

Az Európai Bizottság új, egységes uniós társasági jogi keretrendszert tervez „EU Inc.” néven a 28. rezsim részeként. Ezzel a lépéssel a startupokat próbálják Európában tartani, az amerikai Delaware állam által nyújtott vállalkozóbarát környezet mintájára – írja a Politico cikke nyomán a Portfolio.

Az ötlettel azonban nem mindenki ért egyet, a szakszervezetek szerint az elképzelés aláássa az európai szociális modellt. Emellett a szakértők is kétségbe vonják, hogy elérheti-e célját a javaslat.

Delaware állam hosszú évtizedek óta vonzza a vállalkozókat alacsony adókulcsaival és egyszerű cégalapítási eljárásával – az Európai Bizottság pedig a 28. rezsimnek is nevezett EU Inc. szabályozással ennek mintájára szeretné megteremteni az európai megfelelőjét.

A kezdeményezés célja, hogy belendítsék a megtorpanó gazdaságot – erről Michael McGrath ír igazságügyi biztos beszélt, amikor március 18-án ismertette a javaslatot.

A politikus kiemelte: a tervezet nem érinti a tagállami munkajogi szabályokat, valamint nem nyúl az adózás vagy a fizetésképtelenségi eljárások kérdéséhez sem, hanem kizárólag a határokon átnyúló adminisztratív terheket kívánja egyszerűsíteni, ami az uniós belső piac legnagyobb versenyképességet akadályozó problémája.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) azonban éles bírálatot fogalmazott meg a tervezettel kapcsolatban: Esther Lynch főtitkár szerint a szabályozás jelenlegi formájában sérti a munkavállalói jogokat. Amiatt is aggódnak, hogy a szabályozás nyomán elszaporodnak a „postafiókcégek”, mivel a vállalkozások papíron oda telepíthetik a székhelyüket, ahol a leggyengébb a munkajogi védelem. A Corporate Europe Observatory nevű brüsszeli civil szervezet munkatársa, Olivier Hoedeman arra figyelmeztetett:

ha 48 óra alatt lehet céget alapítani és megszüntetni, azzal sokan visszaélhetnek.

De a cégalapítók és a befektetők is elégedetlenek: Andreas Klinger osztrák befektető, aki társaival együtt sikerrel győzte meg Ursula von der Leyent az „EU Inc.” elnevezés átvételéről, például a Delaware-ben működőhöz hasonló, speciális vitarendezési fórumot hiányolja. Matthias Bauer, a brüsszeli ECIPE gazdaságpolitikai kutatóintézet munkatársa pedig a makrogazdasági hatások felől közelítve úgy véli, ha az egységes társasági forma nem harmonizálja az adózást, a termék- és szolgáltatásszabályozást vagy a munkajogot, így a cégeknek továbbra is tanácsadók hadát kell majd alkalmazniuk.

A szakszervezetek számára különösen aggasztó, hogy az EU Inc. lehetőséget adhat a vállalatoknak a szigorúbb tagállami munkajogi szabályok megkerülésére. René Repasi, az Európai Parlament szociáldemokrata jelentéstevője attól tart, hogy az új páneurópai társasági forma révén a cégek egyszerűen átjegyeztethetik magukat, kikerülve ezeket a kötelezettségeket.

Kezdőlap    Külföld    Amerikai módszerrel tartanák Európában a startupokat Ursula von der Leyenék, ez viszont sokaknak nem tetszik

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel szemben. Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban azt mondta, már több uniós tagállam is tömeges kitoloncolást sürget, amit felgyorsíthat a júniusban hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktum.
Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

Vizsgálat indulhat a fizetős kórházi részlegek miatt

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra

Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra

Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the UK government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

