200 ezer ember retteghet az egészsége miatt

A jelenlegi szabályozás értelmében azoknak, akik nem biztosítottak – például nincs munkaviszonyuk vagy tanulói jogviszonyuk –, havonta fix összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük az állami ellátórendszer igénybevételéhez.

Ez az összeg a 2008-as 4350 forintról mára havi 12 300 forintra emelkedett. Amennyiben a tartozás meghaladja a hat hónapot, a tajszám érvénytelenné válik, így az érintettek elesnek az ingyenes orvosi ellátástól - írja a 24.hu.

Százezres nagyságrendű tartozások

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) januári adatai szerint a hátralékkal rendelkezők száma meghaladja a 348 ezret. Közel 117 ezer ember tartozik 150 és 350 ezer forint közötti összeggel.

Több mint 88 ezren vannak, akiknek a hátraléka meghaladja a félmillió forintot.

Hatósági behajtás és végrehajtás

A járulékfizetési kötelezettséget a NAV automatikusan írja elő, a felhalmozott tartozást pedig adók módjára hajthatja be. A jogszabályok alapján 10 ezer forint felett már inkasszó vagy jövedelemletiltás is alkalmazható, míg 500 ezer forintos hátralék felett ingatlanfoglalásra is sor kerülhet. Az egészségügyi szolgáltatási járulék tartozása 4–4,5 év alatt évül el.

A szakértők szerint a rendszer csapdahelyzetet teremt az alacsony jövedelműek vagy bevétel nélkül maradtak számára, hiszen a fizetésképtelenség éppen az alapvető állami szolgáltatástól fosztja meg őket, miközben a tartozásukat a hatóságok továbbra is követelik.