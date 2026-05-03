Kislány ül egy kórházi ágy szélén.
Nyitókép: Getty Images/Portra Images

200 ezer ember retteghet az egészsége miatt

Jelentős tömegeket érint az egészségügyi szolgáltatási járulék meg nem fizetése miatti ellátási korlátozás: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint 2021 januárja óta több mint 206 ezer ember tajszámát érvénytelenítették hat hónapot meghaladó hátralék miatt.

A jelenlegi szabályozás értelmében azoknak, akik nem biztosítottak – például nincs munkaviszonyuk vagy tanulói jogviszonyuk –, havonta fix összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük az állami ellátórendszer igénybevételéhez.

Ez az összeg a 2008-as 4350 forintról mára havi 12 300 forintra emelkedett. Amennyiben a tartozás meghaladja a hat hónapot, a tajszám érvénytelenné válik, így az érintettek elesnek az ingyenes orvosi ellátástól - írja a 24.hu.

Százezres nagyságrendű tartozások

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) januári adatai szerint a hátralékkal rendelkezők száma meghaladja a 348 ezret. Közel 117 ezer ember tartozik 150 és 350 ezer forint közötti összeggel.

Több mint 88 ezren vannak, akiknek a hátraléka meghaladja a félmillió forintot.

Hatósági behajtás és végrehajtás

A járulékfizetési kötelezettséget a NAV automatikusan írja elő, a felhalmozott tartozást pedig adók módjára hajthatja be. A jogszabályok alapján 10 ezer forint felett már inkasszó vagy jövedelemletiltás is alkalmazható, míg 500 ezer forintos hátralék felett ingatlanfoglalásra is sor kerülhet. Az egészségügyi szolgáltatási járulék tartozása 4–4,5 év alatt évül el.

A szakértők szerint a rendszer csapdahelyzetet teremt az alacsony jövedelműek vagy bevétel nélkül maradtak számára, hiszen a fizetésképtelenség éppen az alapvető állami szolgáltatástól fosztja meg őket, miközben a tartozásukat a hatóságok továbbra is követelik.

Mi várhat a gazdaságra Magyar Péter kormánya alatt? Friss elemzés érkezett

Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra – kommentálta a választások eredményét friss elemzésében az Erste Bank. A cég szakemberei szerint a májusban hivatalba lépő új kormány tervezett intézkedései nem csak az uniós források felszabadításában segíthetnek, hanem növekedésbarát gazdasági környezetet is teremthetnek.

Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra

A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

In the US, two senior Republicans voice concern over President Trump's decision to pull out 5,000 troops.

