Országos razzia: erre figyel most a hatóság

A hatóság az ideiglenes árusító helyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazás körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja.

Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomonkövethetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra – beleértve a nagybani piacokat –, valamint a kiskereskedelmi egységekre is.

Felidézték, hogy a hatósági fellépés fontosságát a tavalyi vizsgálati tapasztalatok is indokolják, 2025-ben országszerte 479 helyszínen összesen 512 tétel ellenőrzésére került sor, minden tizedik tétel kifogásolható volt. Az akció végére a hatóság munkatársai közel 3 millió forintnyi bírságot szabtak ki.

Ismertették, hogy az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is vizsgálják a forgalmazott gyümölcsök minőségét, kiemelt tekintettel a frissességre, tisztaságra, az esetleges penészesedésre, az érettség mértékére. Ellenőrzik a csészelevelek meglétét, az esetleges alakhibákat, nyomódásokat, valamint azt, hogy a termék megfelelő minőségi osztályba sorolása megtörtént-e.