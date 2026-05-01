2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztók védelme érdekében - közölte az NKFH csütörtökön az MTI-vel.
Országos razzia: erre figyel most a hatóság

Országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztók védelme érdekében – közölte az NKFH.

A hatóság az ideiglenes árusító helyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazás körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja.

Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomonkövethetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra – beleértve a nagybani piacokat –, valamint a kiskereskedelmi egységekre is.

Felidézték, hogy a hatósági fellépés fontosságát a tavalyi vizsgálati tapasztalatok is indokolják, 2025-ben országszerte 479 helyszínen összesen 512 tétel ellenőrzésére került sor, minden tizedik tétel kifogásolható volt. Az akció végére a hatóság munkatársai közel 3 millió forintnyi bírságot szabtak ki.

Ismertették, hogy az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is vizsgálják a forgalmazott gyümölcsök minőségét, kiemelt tekintettel a frissességre, tisztaságra, az esetleges penészesedésre, az érettség mértékére. Ellenőrzik a csészelevelek meglétét, az esetleges alakhibákat, nyomódásokat, valamint azt, hogy a termék megfelelő minőségi osztályba sorolása megtörtént-e.

Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Ritka lehetőség kínálja a következő nagy sztorit a magyar tőzsdén

