„Hasonlítsa össze a fogyasztó!” – Az import eper már az asztalunkon van, de érdemes lehet picit még várni a magyarrra

Máris kapható, a hideghajtatásból épp a napokban került piacra a magyar szamóca, később pedig jön majd a szabadföldi, körülbelül május közepén – tudatta az InfoRádióban Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának elnöke.

Elmondása szerint a szamóca fogyasztása, illetve vásárlása Magyarországon körülbelül február végén indul, akkor importból lehet csemegézni, ma is található főleg görög, korábban spanyol eper, ráadásul jóval olcsóbban, mint a hazai termesztésből származó szamócafélék.

Mártonffy Béla háromféle termesztést említett:

fóliasátras (kis mennyiség) április közepétől; hideghajtatásos április végétől; szabadföldi május közepétől.

Az árra visszatérve panasza van, mivel tényleg sokkal olcsóbb az import a magyarnál, „de egyébként ha megnézzük a terméket, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy a magyar szamóca sokkal jobb ízű és értékesebb, mint a félig éretlen és szinte zöld véggel hozott, hosszú úton ideszállított import termék”, amely ízben meg sem közelíti a hazait, ami azért van így, mert a szamóca nem utóérő termék; a magyart teljes érettségben szedik le, az importot viszont még előtte.

Azért mindenkit megnyugtatott: május közepétől már csak a magyart lehet majd kapni.

Tippeket is adott, merre érdemes eperszedésért elindulni:

Lajosmizse;

Tahitótfalu;

Nagyréde;

Ormánság.

Például Lajosmizsén május 16-án szamócanapot is rendeznek fesztivállal és nagy ünnepléssel.

Az időjárási összefüggésről is elmondta a véleményét: az érésben látható, körülbelül 10 napos csúszás annak az eredménye, hogy meleg és hűvös napok váltogatták egymást, és a fagykár sem kímélte a termést az ország keleti részén; „idén például amellett, hogy egy kis területnövekedésünk is volt és körülbelül 800 hektáron termeljük a szamócát, nem várunk több termést, mint a múlt évben, 7-7,5 ezer tonnát”, tehát átlagos termésre és kiegyenlített szezonra számít.

Ismételten nyomatékosította, hogy a fogyasztó maga hasonlítsa össze az import és a hazai eper közti minőségkülönbséget, és várja meg a magyart.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.