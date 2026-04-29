2026. április 29. szerda Péter
Nyitókép: Pixabay

„Hasonlítsa össze a fogyasztó!” – Az import eper már az asztalunkon van, de érdemes lehet picit még várni a magyarrra

Infostart / InfoRádió

Május közepén kerül a piacokra a hazai szabadföldi eper. A gyümölcs idén kicsit később érik, mint a korábbi években – mondta az InfoRádióban Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának elnöke.

Máris kapható, a hideghajtatásból épp a napokban került piacra a magyar szamóca, később pedig jön majd a szabadföldi, körülbelül május közepén – tudatta az InfoRádióban Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítói Osztályának elnöke.

Elmondása szerint a szamóca fogyasztása, illetve vásárlása Magyarországon körülbelül február végén indul, akkor importból lehet csemegézni, ma is található főleg görög, korábban spanyol eper, ráadásul jóval olcsóbban, mint a hazai termesztésből származó szamócafélék.

Mártonffy Béla háromféle termesztést említett:

  1. fóliasátras (kis mennyiség) április közepétől;
  2. hideghajtatásos április végétől;
  3. szabadföldi május közepétől.

Az árra visszatérve panasza van, mivel tényleg sokkal olcsóbb az import a magyarnál, „de egyébként ha megnézzük a terméket, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy a magyar szamóca sokkal jobb ízű és értékesebb, mint a félig éretlen és szinte zöld véggel hozott, hosszú úton ideszállított import termék”, amely ízben meg sem közelíti a hazait, ami azért van így, mert a szamóca nem utóérő termék; a magyart teljes érettségben szedik le, az importot viszont még előtte.

Azért mindenkit megnyugtatott: május közepétől már csak a magyart lehet majd kapni.

Tippeket is adott, merre érdemes eperszedésért elindulni:

  • Lajosmizse;
  • Tahitótfalu;
  • Nagyréde;
  • Ormánság.

Például Lajosmizsén május 16-án szamócanapot is rendeznek fesztivállal és nagy ünnepléssel.

Az időjárási összefüggésről is elmondta a véleményét: az érésben látható, körülbelül 10 napos csúszás annak az eredménye, hogy meleg és hűvös napok váltogatták egymást, és a fagykár sem kímélte a termést az ország keleti részén; „idén például amellett, hogy egy kis területnövekedésünk is volt és körülbelül 800 hektáron termeljük a szamócát, nem várunk több termést, mint a múlt évben, 7-7,5 ezer tonnát”, tehát átlagos termésre és kiegyenlített szezonra számít.

Ismételten nyomatékosította, hogy a fogyasztó maga hasonlítsa össze az import és a hazai eper közti minőségkülönbséget, és várja meg a magyart.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben bizonytalanság látszik, a tegnapi amerikai esés után ma felemás hangulat volt jellemző az ázsiai piacokon, Európában pedig kis esés látszik. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Jelképes, 100 forintos jegyárakkal köszöni meg szurkolóinak a kitartást a Kolorcity Kazincbarcika SC.

Jelképes, 100 forintos jegyárakkal köszöni meg szurkolóinak a kitartást a Kolorcity Kazincbarcika SC.

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

A man with a knife was seen running down a street in Golders Green, attempting to stab Jewish people in the area, a Jewish security group says.

