2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Farmer in tractor preparing land with seedbed cultivator, sunset shot
Nyitókép: valio84sl/Getty Images

Milliárdos csalásra bukkantak

Infostart / MTI

Egy mezőgazdasági vállalkozás indokolatlanul magas áron történő gépbeszerzéseit vizsgálták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói; az illegális ügylet több mint 1 milliárd forinttal károsította meg az államkasszát.

A NAV tájékoztatása szerint a haszonhúzó társaság úgy nyújtotta be a szükséges dokumentumokat egy pályázatra, hogy azokat meghamisította: a korábban bekért árajánlat értékét majdnem a kétszeresére növelte.

A cég a gépek magasabb beszerzési árának feltüntetésével nagyobb összegű támogatásban részesült, illetve ennek kapcsán jelentősen nagyobb összegű áfát igényelt vissza, jogosulatlanul.

A pénzügyi nyomozók 12 helyszínen tartottak kutatásokat a gépbeszerzéssel kapcsolatos pályázati dokumentumok és eszközök lefoglalása érdekében.

A kényszerintézkedések során csaknem 2,4 milliárd forint értékben történtek lefoglalások és zár alá vételek.

A pénzügyőrök 5 embert – egyiküket a reptéren külföldi útjáról hazatérve – bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük három ember letartóztatását elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság – áll a közleményben.

Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Vízesés, állatok, rengeteg növény egy pihenőparkban, ráadásul a látogatásához még kiegészítő belépőjegy sem lesz szükséges. A Biodóm hamarosan megnyíló ősvadon részéről beszélt az InfoRádióban Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
Erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, de délelőttre elfogyott a lendület

Magyarországon május 1 ünnepe miatt nincsenek nyitva a tőke- és forexpiacok, Londonban viszont van kereskedés, így a forint árfolyama is változik. A reggelt erősödéssel nyitotta a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, viszont a dollár is erősödik.

Döntött a kormány: megemelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét - ez áll a hátterében

Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.

Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

