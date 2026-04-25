eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Businessman holding smartphone and showing holographic graphs and stock market statistics lost profits. Concept of growth planning and business strategy. Display of bad economy form digital screen.
Nyitókép: A. Martin UW Photography/Getty Images

Egy fokkal lejjebb került Szlovákia

Infostart / MTI

Leminősítette Szlovákiát az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy a gyenge gazdasági növekedés, a magas szociális és védelmi kiadások, valamint a közelgő parlamenti választások az általa korábban vártnál nehezebbé teszik a költségvetési konszolidációt.

Az S&P a szombat hajnalban Londonban bejelentett felülvizsgálat nyomán az eddigi „A plusz”-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői osztályzatnak számító „A”-ra minősítette vissza a hosszú futamidejű külső és hazai szlovák államadósság-kötelezettségek osztályzatát.

Az új besorolás kilátása stabil.

A hitelminősítő a rövid lejáratú szlovák szuverén adósságállomány minősítését az eddigi „A-1” szinten megerősítette.

A döntéshez fűzött elemzésében az S&P közölte: várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.

Ez meredeken rontott előrejelzés, a hitelminősítő ugyanis fél évvel ezelőtt még 1,3 százalékos idei gazdasági növekedést valószínűsített Szlovákiában.

A negatív korrekció indoklásában a cég kiemelte, hogy a továbbra is magas infláció és a költségvetési konszolidáció megterheli a hazai keresletet, ráadásul a külső kereslet is lanyha a geopolitikai bizonytalanságok miatt.

Az S&P Global Ratings várakozása szerint a szlovák gazdaság reálnövekedése 2027-től fokozatosan élénkül, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri az 1,9 százalékot.

Ennek hajtóerői között a hitelminősítő kiemeli a hazai és a külső kereslet várható fellendülését, valamint az autógyártás növekedését 2027 második felétől, amikor a Volvo megkezdi termelését Szlovákiában.

A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez a növekedési ütem is jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti évtized átlagától.

Az S&P ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos szlovák államháztartási hiány az idén 4,7 százalékra emelkedik a tavaly mért 4,5 százalékról, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri a 4,8 százalékot.

Mindezek alapján az S&P Global Ratings azt valószínűsíti, hogy a likvid eszközök kiszűrésével számolt GDP-arányos szlovák államadósságráta 2029-ig 62 százalékra emelkedik a 2024-ben mért 51 százalékról.

szlovákia

hitelminősítő

leminősítés

standard and poors

Kitalálta az orvoskamara, hogyan ássák alá az „orvosbárók” feudalisztikus világát
Az úgynevezett orvosbárói struktúrák leépítésének lehetőségeiről készített vitairatot a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet álláspontja szerint ezek a rendszerek idegenek az egészségügytől, a jól működő ellátásban nincsenek leválthatatlan, nagyhatalmú szereplők. A MOK tavaly egy felmérést is készített, amely szerint csaknem minden második orvos tapasztalja azt, hogy hátráltatta a karrierjét a hatalmi háló. Álmos Péter, az orvoskamara elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

A béketárgyalások előtt kemény kritikával illette az Egyesült Államokat az iráni védelmi minisztérium

Az Egyesült Államok megpróbálja elérni, hogy arcvesztés nélkül ki tudjon hátrálni az Irán elleni háborúból - jelentette ki az iráni védelmi minisztérium szóvivője szombaton az Isna iráni hírügynökségnek nyilatkozva.

Ekkora gondok vannak Szlovákiában? Itt az ítélet: kisebb növekedés és nagy infláció elé néznek a szomszédban

A hitelminősítő várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.

Explosions and gunfire as armed groups launch coordinated attacks across Mali

Witnesses report clashes in the centre and north of the country in what has been described as the largest jihadist attack in years.

