ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.67
usd:
307.18
bux:
0
2026. április 21. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Bóka János: az ukránok ma jelenthetik be, hogy újraindul az olajszállítás a Barátság vezetéken

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszter úgy fogalmazott: „a magyar taktika működött: az ukránok előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból”. A politikus tájékoztatása szerint a vezeték üzemeltetője a keddi bejelentést követően veheti fel a kapcsolatot a Mol képviselőivel.

Bóka János leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben járt, ahol egyebek mellett a Barátság kőolajvezeték újraindításáról is tárgyalt. A politikus Facebook-oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az ukránok kedd dél körül jelentik be, hogy újraindul az olajszállítás a vezetéken. Mint írja, az üzemeltető a bejelentést követően veheti fel a kapcsolatot a Mol képviselőivel.

A leköszönő tárcavezető szerint a siker kulcsa az volt, hogy az Orbán-kormány blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, mert anélkül a vezetéken soha nem indult volna újra az olajszállítás.

„A magyar taktika működött: az ukránok előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból”

– fogalmazott Bóka János, aki szerint a siker elérhető közelségbe került.

„Egy rendeltetésszerűen működő EU-ban sohasem kellett volna eljutnunk idáig: a Bizottság határozottan betartatta volna az EU-Ukrajna Társulási Megállapodást, hiszen elvileg minden eszköz rendelkezésére áll az EU és tagállamai érdekeinek érvényesítésére Ukrajnával szemben. De nem így tett, és ez tudatos döntés volt részéről a közel-keleti válság és a begyűrűző energiakrízis ellenére is. A magyar érdekek érvényesítéséért az elkerülhetetlen, menedzselhető és produktív konfliktusokat fel kell vállalni. Nem minden konfliktus ilyen, de az ukrán olajblokád körül kialakult konfliktus egyértelműen ilyen volt” – írja Bóka János.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Volodimir Zelenszkij a múlt héten azt közölte, hogy április végéig befejezik a Barátság kőolajvezeték javítását. Az ukrán államfő hangsúlyozta: nem tudják addigra teljesen megjavítani a vezetéket, de annyira igen, hogy működőképes legyen.

Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök ezután, vasárnap bejelentette, hogy a magyar kormány uniós közvetítéssel jelzést kapott Kijevtől, amelyben az ukrán fél készségét fejezte ki a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítások helyreállítására. Ennek feltétele, hogy a magyar kormány ezt követően járuljon hozzá a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolásának megszüntetéséhez.

Kezdőlap    Gazdaság    Bóka János: az ukránok ma jelenthetik be, hogy újraindul az olajszállítás a Barátság vezetéken

ukrajna

bóka jános

volodimir zelenszkij

újraindítás

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Botrányos körülmények között távozik Trump embere: újabb minisztert rúgtak ki, pörög a forgóajtó Washingtonban

Botrányos körülmények között távozik Trump embere: újabb minisztert rúgtak ki, pörög a forgóajtó Washingtonban

Lori Chavez-DeRemer amerikai munkaügyi miniszter távozott Donald Trump kormányzatából - jelentette be hétfőn a Fehér Ház. A volt kongresszusi képviselő lemondásának hátterében hatalommal való visszaélés, egy beosztottjával folytatott viszony és munkahelyi alkoholfogyasztás vádja áll - számol be az AP. Chavez-DeRemer a harmadik miniszter, aki elhagyja posztját, miután Trump márciusban menesztette Kristi Noem belbiztonsági minisztert, pár hete pedig Pam Bondi igazságügyi minisztert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Folytatódnak a tárgyalások az Országházban: erről egyezhet meg ma a pártokkal Magyar Péter

Folytatódnak a tárgyalások az Országházban: erről egyezhet meg ma a pártokkal Magyar Péter

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×