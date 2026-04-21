Bóka János: az ukránok ma jelenthetik be, hogy újraindul az olajszállítás a Barátság vezetéken

Bóka János leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben járt, ahol egyebek mellett a Barátság kőolajvezeték újraindításáról is tárgyalt. A politikus Facebook-oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az ukránok kedd dél körül jelentik be, hogy újraindul az olajszállítás a vezetéken. Mint írja, az üzemeltető a bejelentést követően veheti fel a kapcsolatot a Mol képviselőivel.

A leköszönő tárcavezető szerint a siker kulcsa az volt, hogy az Orbán-kormány blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeretet, mert anélkül a vezetéken soha nem indult volna újra az olajszállítás.

„A magyar taktika működött: az ukránok előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból”

– fogalmazott Bóka János, aki szerint a siker elérhető közelségbe került.

„Egy rendeltetésszerűen működő EU-ban sohasem kellett volna eljutnunk idáig: a Bizottság határozottan betartatta volna az EU-Ukrajna Társulási Megállapodást, hiszen elvileg minden eszköz rendelkezésére áll az EU és tagállamai érdekeinek érvényesítésére Ukrajnával szemben. De nem így tett, és ez tudatos döntés volt részéről a közel-keleti válság és a begyűrűző energiakrízis ellenére is. A magyar érdekek érvényesítéséért az elkerülhetetlen, menedzselhető és produktív konfliktusokat fel kell vállalni. Nem minden konfliktus ilyen, de az ukrán olajblokád körül kialakult konfliktus egyértelműen ilyen volt” – írja Bóka János.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Volodimir Zelenszkij a múlt héten azt közölte, hogy április végéig befejezik a Barátság kőolajvezeték javítását. Az ukrán államfő hangsúlyozta: nem tudják addigra teljesen megjavítani a vezetéket, de annyira igen, hogy működőképes legyen.

Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök ezután, vasárnap bejelentette, hogy a magyar kormány uniós közvetítéssel jelzést kapott Kijevtől, amelyben az ukrán fél készségét fejezte ki a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítások helyreállítására. Ennek feltétele, hogy a magyar kormány ezt követően járuljon hozzá a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolásának megszüntetéséhez.