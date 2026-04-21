Hortay Olivér: már jönnek a megrendelt olajszállítmányok, de nagy szükség lenne az orosz forrásra is

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán bejelentette, hogy a magyar kormány uniós közvetítéssel jelzést kapott Kijevtől, amelyben az ukrán fél készségét fejezte ki a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítások helyreállítására. Ennek feltétele, hogy a magyar kormány ezt követően járuljon hozzá a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolásának megszüntetéséhez.

Hortay Olivér a vasárnapi bejelentést követően az InfoRádióban úgy fogalmazott, egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Emlékeztetett, hogy az ukrán vezetés három és fél, négy héttel ezelőtt benyújtott egy dokumentumot az Európai Bizottságnak, amelyben egyrészt finanszírozást kért a brodi állomás helyreállítására, másrészt azt is közölte, hogy a szükséges munkálatok elvégzésére körülbelül 20 hétre van szükség. Nem sokkal később azonban az ukrán kormány már arról adott tájékoztatást, hogy ennél jóval rövidebb idő is elégséges ahhoz, hogy megjavítsák a kőolajvezeték megrongálódott részeit.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Volodimir Zelenszkij a múlt héten már arról beszélt, hogy április végéig befejezik a Barátság kőolajvezeték javítását. Az ukrán államfő hangsúlyozta: nem tudják addigra teljesen megjavítani a vezetéket, de annyira igen, hogy működőképes legyen. Volodimir Zelenszkij akkor is jelezte: vannak bizonyos politikai feltételek, amelyeknek a teljesítése szükség ahhoz, hogy újraindulhasson a szállítás. Hortay Olivér elmondta: az ukrán elnök konkrétan „a 90 milliárd eurós hadikölcsön engedélyezésére és a 20. szankciós csomag elfogadására gondolt”. A szakértő is kitért arra, hogy Volodimir Zelenszkij nyilatkozata szerint további helyreállítási munkálatokra lesz szükség április vége után is a Barátság kőolajvezetéken. Véleménye szerint ezzel „vélhetően arra célzott az ukrán elnök, hogy a finanszírozási igénye továbbra is fennáll”.

Néhány nappal később már arról érkeztek hírek, hogy ezen a héten megindulhat a szállítás, sőt egyes sajtóinformációk szerint ezen a héten az oroszokkal is tárgyalhat a Mol vezetése. Hortay Olivér hozzátette: a legfrissebb hírek szerint

a Barátság vezetéken még nem indult újra a kőolajszállítás, kérdés, hogy a következő napokban milyen fejlemények lesznek ezzel kapcsolatban.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője kiemelte: az újraindításnak vannak bizonyos műszaki feltételei, de mivel az ukránok sem az Európai Bizottság, sem az érintett tagállamok vizsgálóbizottságait nem engedték oda a brodi alállomáshoz, ezért a műszaki állapotról jelenleg nincsenek közvetlen információk. Ezzel együtt a jelenlegi állás alapján számára inkább úgy tűnik, hogy „nem a műszaki kérdések jelenthetnek szűk keresztmetszetet, hanem sokkal inkább a politikai kérdések”. Konkrétan olyan kérdésekre gondol, mint például, hogy

Ukrajna továbbra is igényt tart-e valamilyen finanszírozásra az Európai Uniótól, illetve, hogy milyen ütemezéssel indulhat el az ukrán hadikölcsön folyósítása.

Hortay Olivér úgy fogalmazott, bár műszakilag viszonylag rövid idő elegendő lenne ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia újra olajhoz juthasson a Barátság vezetéken keresztül, de a politikai folyamatok sokkal meghatározóbb jelentőségűek lesznek a következő időszakban. A szakértő hangsúlyozta: a régió olajellátása szempontjából nagyon fontos, hogy minél előbb újrainduljon a szállítás a Barátság vezetéken.

„Az iráni háború kirobbanását követően ez még inkább felértékelődött. Egyszerűen mennyiségi oldalról a biztonságos, tartós ellátásunkhoz minél előbb szükség van a Barátság vezetékre” – jegyezte meg Hortay Olivér. Mint mondta, a stratégiai készletek március végén érték el a mélypontot. Magyarországon több mint 90 napra elegendő tartalék áll rendelkezésre normál esetben. Csakhogy az olajblokád, az iráni háború és a védett ár miatt ezekhez hozzá kellett nyúlni, és március végére 44 napra csökkent az elérhető készletek mértéke.

Ez az időkeret április közepére 53 napra emelkedett, miután elindult a visszatöltés.

Jelenleg is zajlik a készletek feltöltése, illetve beérkeztek az Adria vezeték felől azok a többletszállítmányok, amelyeket még februárban rendelt a Mol.

„Ezzel együtt a keverési arány tartásához, illetve a megfelelő mennyiségek biztosításához szükség lesz a Barátság vezetékre” – összegzett a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.