ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.32
usd:
308.04
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Olajvezetékek olalfinomító // Oil and gas industrial and pipeline, Oil refinery plant for industry,Refinery factory and pipeline steel ,Natural gas combined cycle power plant and Turbine generator.
Nyitókép: Vithun Khamsong/Getty Images

Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint

Infostart / InfoRádió

Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint. Időközben az ukrán elnök bejelentette, hogy két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban azt mondta: ha meg is indul a szállítás a Barátság vezetéken, még több hetet vesz igénybe az érkező olaj finomítói feldolgozása.

Idén márciusban döntött arról a kormány, hogy a stratégiai üzemanyagkészletekhez is hozzányúlhatnak az MSZKSZ tagjai, tehát azok az üzemanyag-nagykereskedő cégek, amelyek tagként jelen vannak. Ráadásul a szabályozás szerint egy adott áron vásárolhatják meg ezt a készletet a szereplők; lényegében az elmúlt egy hónapban másfél-két havi normál keresletnek megfelelő készletet vásároltak fel ezek a nagykereskedők, ami azt jelenti, hogy a stratégiai készlet nagyon alacsony lett – vélekedett az InfoRádió megkeresésére Pletser Tamás, az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzője.

„A helyzet okozhat valóban egyfajta nyomást a magyar piacra, és valószínűsítem azt, hogy a védett árat valamilyen formában veszélyeztetheti ez az ügy. Nehéz megmondani, hogy pontosan meddig tart ez a készlet, és azt sem tudni, ezek a készletek teljes mértékben piacra kerültek-e vagy sem. El tudom azt is képzelni, hogy a nagykereskedők, illetve egyes nagyobb fogyasztók a kialakult kínálati sokk miatt elkezdtek felhalmozni, tehát próbálják a saját helyzetüket, pozíciójukat javítani” – ecsetelte Pletser Tamás.

Hogy mennyire jelenthetett könnyebbséget Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése arról, hogy április végére befejeződnek a Barátság kőolajvezeték körüli javítási munkák, kedvező hírnek nevezte az ellátás szempontjából, „de alapjaiban nem változtatja meg a helyzetet”, mivel a legnagyobb probléma az, hogy a védett ár a piaci ár alatt van, emiatt nem érkezik az országba elegendő mennyiségű finomított termék, ezért a szereplők a tartalékaikhoz nyúlnak. De tény: a Mol finomítói kapacitáskihasználtságát javítani fogja, hogy több orosz olaj jön.

Pletser Tamás még arra is emlékeztetett, hogy a Mol tavaly októberben egy tűzesemény következtében kénytelen volt az egyik legnagyobb termelő egységét leállítani Százhalombattán, októberig nem is indulhat újra, emiatt

eleve kétharmados kapacitáskihasználtsággal termel a Mol,

amely ráadásul hetek óta csak tengeren keresztül kap olajat, tehát jóval kevesebbet, mint ha az csövön jönne.

A helyzet teljes rendezéséhez viszont a védett ár kivezetésére lenne szükség a szakértő szerint.

Adódik a kérdés, hogy ha az „olcsó orosz olaj” újra jön, miért nem lehet legalább arra szorítani a védett ár intézményét. Erre reagálva tisztázta:

idő közben az orosz olajtermékekre is akkora lett a kereslet, hogy már nincs szó versenyképes árról az orosz olaj esetében,

a Brentéhez hasonló áron forog az uráli típusú nyers kőolaj.

„Nyilván a Mol kisebb logisztikai költségekkel szembesül, de ez nem egy akkora különbség, ami lehetővé teszi a védett ár megtartását. Egyébként abból az olajból, ami két hét múlva jön, durván 3-4 hét múlva lesz csak termék, tehát a következő egy hónapot még nem is befolyásolja egy pozitív változás” – hangsúlyozta Pletser Tamás.

Hogy meddig tartható fenn így a védett ár, arról azt mondta, erre a kérdésre nem lehet válaszolni, mert a kereslet is dinamikusan változhat, de minél tovább velünk lesz, „annál inkább hiányjelenségek csaphatnak fel a piacon”.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint

ukrajna

kőolaj

pletser tamás

barátság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap a mérsékelt optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde kisebb elmozdulásokkal nyitott, a nyitást követően azonban ismét gyorsan megjelentek a vevők. A Mol és az OTP is új történelmi csúcsra ugrott. Az amerikai kereskedés kifejezetten optimista hangultaban telik: a befektetők láthatóan óvatosan optimisták az iráni konfliktus rendezését illetően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tracking data analysed by BBC Verify shows at least four ships linked to Iran have crossed the waterway, after the start of a US blockade on Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 19:48
Az IMF rontott idei globális növekedési előrejelzésén
2026. április 14. 19:36
Az MKIK így búcsúzik a távozó kormánytól – várja az újat
×
×