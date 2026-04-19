Olajkérdésben Orbán Viktor hajthatatlan

A kormányfő tájékoztatása szerint Brüsszel közvetítésével érkezett jelzés Kijevtől, amelyben az ukrán fél készségét fejezte ki a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítások hétfői helyreállítására. Ennek feltétele, hogy a magyar kormány ezt követően járuljon hozzá az uniós hitelkeret blokkolásának megszüntetéséhez.

Kitart amellett, „ha van olaj, van pénz” elvét, tehát a szállítások tényleges újraindulása után nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását.

A hitelkeret folyósítása Magyarország számára nem jár pénzügyi teherrel vagy felelősségvállalással - tette még hozzá.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára arról beszélt, „ha a magyarországi választáson győztes Magyar Péter ugyanolyan nyitott lesz a párbeszédre, mint elődje, Orbán Viktor miniszterelnök, az lehetővé teszi a két ország számára a problémák megoldását.”