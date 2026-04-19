2026. április 19. vasárnap Emma
A Barátság kőolajvezeték egy szakasza.
Nyitókép: Getty Images / Dmytro Falkovskyi

Olajkérdésben Orbán Viktor hajthatatlan

ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte, hogy Ukrajna kész helyreállítani az olajszállítást, ha Magyarország feloldja az uniós hitel blokkolását. A leköszönő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy amint újra érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, Budapest nem akadályozza tovább az uniós hitel elfogadását

A kormányfő tájékoztatása szerint Brüsszel közvetítésével érkezett jelzés Kijevtől, amelyben az ukrán fél készségét fejezte ki a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítások hétfői helyreállítására. Ennek feltétele, hogy a magyar kormány ezt követően járuljon hozzá az uniós hitelkeret blokkolásának megszüntetéséhez.

Kitart amellett, „ha van olaj, van pénz” elvét, tehát a szállítások tényleges újraindulása után nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását.

A hitelkeret folyósítása Magyarország számára nem jár pénzügyi teherrel vagy felelősségvállalással - tette még hozzá.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára arról beszélt, „ha a magyarországi választáson győztes Magyar Péter ugyanolyan nyitott lesz a párbeszédre, mint elődje, Orbán Viktor miniszterelnök, az lehetővé teszi a két ország számára a problémák megoldását.”

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Mérföldkőhöz érkezett a B-21 Raider hatodik generációs lopakodó bombázó fejlesztése: ezzel nagyot lép előre az amerikai légierő

A Northrop Grumman egy KC-135-ös légi utántöltő repülőgéppel végzett tesztek során demonstrálta a B-21 Raider lopakodó stratégiai bombázó légi utántöltési képességét - közölte a Defence Express.

Kvíz: Gyakran jársz Rossmannban, dm-ben? Bizonyítsd, hogy nemcsak vásárolsz, hanem figyelsz is!

Mennyire ismered a három nagy drogéria kulisszatitkait? dm, Rossmann és Müller kvízünk még a legdurvább vásárlókon is kifog. Töltsd ki most!

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a social media post, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal is not reached.

2026. április 19. 15:00
Elemző: zárul az olló, de még nincs meghatározott irány az albérletáraknál
2026. április 19. 14:43
Az uniós pénzek nem könyöradományok – keményen fogalmazott Magyar Péter az Unióval kapcsolatban
