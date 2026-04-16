2026. április 16. csütörtök Csongor
Dirty and torn Ukraine flag, symbol of resistance and victory. A scene of war and devastation, the ruins of a city destroyed by conflicts. 3D Rendering.
Nyitókép: Getty Images

Oeconomus: sok még az akadály az Ukrajnának szánt óriáshitel előtt

Infostart / InfoRádió

Ha nem az orosz jóvátételből fizetik vissza, a tagállamok lesznek felelősek az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelért. Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt benne. Ezt még az Orbán-kormány alkudta ki Brüsszelben, amikor elfogadta a hitelszerződést – azóta viszont „technikai” vétóval akadályozza a folyósítását a „ha nincs olaj, nincs pénz” jegyében.

Ukrajnának számos feltételt teljesítenie kell a 90 milliárd eurós uniós támogatásért cserébe, így a korrupciót vissza kell fogni, teljesíteni kell a jogállamisági és reformkötelezettségeket, valamint az EU-csatlakozási folyamatban való előrehaladást. Ez az elmúlt időszak egyik legtöbb vitát generáló európai uniós intézkedése. Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban azt is elmondta, hogy a területeket bizonyos rendszerességgel monitorozni fogják az Európai Unió megfigyelői.

Hozzátette, az Európai Unió által javasolt keret értelmébe

az Európai Unió kétféle módon tudja majd kibocsátani a finanszírozást az ukránok rendelkezésére.

  • Ez egyrészt egy 30 milliárd euró összegű makrogazdasági támogatást tartalmaz, amelyet makroszintű pénzügyi támogatás keretében, vagy pedig az Ukrajna-eszközön keresztül hajtanak végre.
  • A másik pedig egy 60 milliárd eurós összeget tartalmaz. Ebben Ukrajna azon képességét támogatnák, amelyben a védelmi iparban további beruházásokat hajtanának végre, valamint a katonai felszereléseket erősítenék.

A kockázat ugyanakkor a visszafizetésben rejlik, mivel ez egy nemzetközi hitelpiac által biztosított hitel lenne az EU felé, amit aztán továbbítanának Ukrajnának.

Az Európai Unió jelenleg arra számít, hogy az orosz jóvátételből, valamint a befagyasztott orosz vagyonból tudják majd ezt rendezni, de ez jogilag és politikailag korántsem biztos megoldás.

Ha nem sikerül ilyen módon visszafizetni, a végső terhet az Európai Unió költségvetésére és így a résztvevő tagállamokra hárítják majd

– magyarázta Szigethy-Ambrus Nikoletta.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország már decemberben jelezte, nem kívánnak részt venni a közös hitelfelvételben, tehát a visszafizetésre vonatkozó kockázatokat sem kell viselniük. Az Európai Bizottság április elején már jelezte: elkezdi a hitelcsomag első részletéhez tartozó kifizetés előkészítését.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

Oeconomus: sok még az akadály az Ukrajnának szánt óriáshitel előtt

Oeconomus: sok még az akadály az Ukrajnának szánt óriáshitel előtt
Ha nem az orosz jóvátételből fizetik vissza, a tagállamok lesznek felelősek az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelért. Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt benne. Ezt még az Orbán-kormány alkudta ki Brüsszelben, amikor elfogadta a hitelszerződést – azóta viszont „technikai” vétóval akadályozza a folyósítását a „ha nincs olaj, nincs pénz” jegyében.
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

